La frase di Pioli che riaccende lo scontro coi tifosi del Milan, social scatenati

Il tecnico dell’ultimo Scudetto finisce nel mirino dei sostenitori rossoneri. Le sue dichiarazioni non sono ancora piaciute

L’addio di Stefano Pioli al Milan è stato vissuto da molti tifosi, soprattutto sui social, come una vera e propria liberazione. Per il popolo di X, l’allenatore di Parma sarebbe dovuto essere allontanato dal Diavolo molto prima. Così la stagione disastrosa con Paulo Fonseca e Sergio Conceicao in panchina, non è bastata a farlo rimpiangere. Anzi.

Il mondi social rossonero non ha così perso occasione per evidenziare le sconfitte di Stefano Pioli. Lo ha fatto per l’avventura in Arabia Saudita e lo sta facendo adesso da quando ha avuto inizio l’esperienza a Firenze. Il mister, che ha conquistato l’ultimo Scudetto del Diavolo, sembra però avere un conto in sospeso con il Milan: in questi primi mesi non ha perso occasione per stuzzicare il popolo del Diavolo.

E’ successo nel giorno di presentazione alla stampa, quando ha ‘rimproverato’ Allegri di essersi dimenticato di menzionare la Fiorentina per la lotta alla Champions League. Poi è accaduto anche nelle scorse ore, a due giorni dal suo ritorno a San Siro.

Le dichiarazioni nel mirino, popolo di X scatenato

“Allegri è un grande allenatore e sta facendo un ottimo lavoro. Loro hanno giocatori forti, sono completi. Hanno giocatori di gamba e veloci. I numeri dicono tanto e hanno subito più di quello che dicono i numeri”.

“Se c’è un Dio del calcio… quel giorno faccio 500 partite in Serie A, il giorno dopo faccio 60 anni…”

Se esiste una giustizia divina, domenica #Pioli se le prende di santa ragione!#MilanFiorentina — 🅽🅸🅽🅹🅰🅱🅾🅱🅾 (@robserio) October 17, 2025

Se il dio del calcio non ha fatto vincere il pallone d’oro a maldini non credo si debba sprecare per Pioli.. — Damians (@Dam1anors1) October 17, 2025

Mi raccomando standing ovation domenica per questo qui eh

Qualche coro pioli is on fire anche magari — n1c0. (@_n1c0_fn_) October 17, 2025

questo miracolato arrogante é da quando é tornato che fa battute e altro, ma secondo alcuni li va messa “Pioli is in fire” domenica allo stadio — gio (@_aigroig__) October 17, 2025

Se ci fosse un Dio del calcio Pioli sarebbe disoccupato. — La_ila (@Papeethinaikos) October 17, 2025

Se esistesse un dio del calcio, non avrebbe permesso a Pioli di allenare. — CONRAD IL BARBARO (@Honrad_Carder) October 17, 2025

Credimi se gli cantano Pioli Is On Fire spengo la TV e non guardo la partita. Faccio video — Commissariobot (@Commibot) October 17, 2025

Sono dunque queste le dichiarazioni che hanno fatto alzare dalla sedia diversi tifosi del Milan Twitter, che non hanno perso tempo, rispondendo al loro ex allenatore