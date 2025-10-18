Milan-Fiorentina, ultim’ora: convocato a sorpresa

Le ultimissime notizie in vista della gara di domani a San Siro tra i la squadra di Stefano Pioli e quella di Massimiliano Allegri

Ecco la lista dei convocati. Ora non ci sono più dubbi, sarà presente per la gara tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Stefano Pioli. Il suo nome è presente dopo una settimana davvero travagliata. Una settimana che ha visto il Diavolo perdere sia Chris Pulisic che Adrien Rabiot.

Ovviamente l’americano non ci sarà al pari del francese, che dovranno star fuori dai campi di gioco per un mese. E’ stato lo stesso Massimiliano Allegri a darne notizia oggi in conferenza stampa. Sarà un mese di novembre intenso per il Diavolo: dopo la sfida contro la Fiorentina, Modric e compagni affronteranno tra le mura amiche di San Siro il Pisa di Alberto Gilardino.

Poi, il Milan sarà atteso da due gare davvero toste, l’Atalanta a Bergamo e la Roma in casa, prima di chiudere contro il Parma. Per Christian Pulisic e Adrien Rabiot, dunque, l’obiettivo è quello di sfruttare la pausa ed essere pronti per giocare contro l’Inter per il primo derby della stagione.

Ma la testa adesso è alla Fiorentina di Stefano Pioli. Un Pioli che per il match contro il suo passato recupera una pedina importante come Moise Kean.

Milan-Fiorentina, la scelta su Kean: i convocati di Pioli

L’attaccante, infatti, è tra i convocati del tecnico parmigiano, ma verosimilmente si accomoderà in panchina.

Ecco i convocati:

Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Sabiri, Sohm, Viti.

Le probabili formazioni

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli.