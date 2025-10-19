Rigoristi Milan, chi tira dagli undici metri senza Pulisic

Chi è il rigorista del Milan ora che Pulisic è infortunato: la lista dei candidati e cosa succederà già contro la Fiorentina

Il Milan è in campo contro la Fiorentina con un dubbio importante da risolvere: chi calcerà l’eventuale rigore? Con Christian Pulisic fermo per una lesione al bicipite femorale destro, Massimiliano Allegri deve scegliere un nuovo tiratore in vista del match di domenica sera a San Siro e delle prossime partite di Serie A. L’americano, rigorista designato finora, resterà ai box fino alla prossima sosta e dovrebbe tornare a disposizione soltanto per il derby del 23 novembre.

L’ultimo rigore rossonero risale alla sfida contro la Juventus, quando Pulisic aveva fallito dal dischetto all’Allianz Stadium, calciando alto dopo aver spiazzato Di Gregorio. Per lui si è trattato del secondo errore consecutivo a Torino, dopo quello dello scorso febbraio contro Vanja Milinkovic-Savic. Allegri ha detto in merito: “Pulisic è ancora il rigorista, un rigore sbagliato non cambia le cose. Devo capire chi li può tirare quando non c’è lui”. Adesso, con l’americano indisponibile, il tecnico rossonero dovrà mettere in pratica quella riflessione, scegliendo un nuovo nome per i tiri dal dischetto.

Pulisic infortunato, chi tira i rigori al Milan

Il problema non è da poco, perché il Milan è la squadra con la percentuale più alta di errori dagli undici metri nei cinque principali campionati europei. Da inizio 2024 i rossoneri hanno sbagliato 7 rigori su 13 in Serie A, un dato che pesa sia sul piano tecnico sia su quello psicologico.

La scelta del nuovo rigorista sarà quindi strategica per evitare di perdere punti preziosi. Guardando alla rosa, Luka Modric è il candidato più credibile, per esperienza e freddezza nei momenti decisivi. Il croato, già specialista ai tempi del Real Madrid, garantisce affidabilità e leadership.

Un’altra opzione è Rafael Leao, che dopo il recente infortunio al polpaccio vuole tornare protagonista anche dal dischetto. Infine, in corsa resta Santiago Gimenez, autore di 15 rigori realizzati e 5 sbagliati tra Olanda e Messico, anche se dovrebbe iniziare dalla panchina contro la Fiorentina.

Il Milan, oltre a cercare la vetta della classifica, dovrà ritrovare sicurezza anche dagli undici metri. La scelta di Allegri non sarà solo tecnica ma anche mentale, perché ritrovare fiducia nei rigori può pesare nella corsa allo Scudetto.