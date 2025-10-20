Cambio di agente, Furlani ha pronto il prossimo colpo per il Milan

Il giocatore nel mirino del club rossonero può cambiare maglia nel 2026. E’ destinato a diventare un’idea concreta a breve: il punto della situazione

Un Milan in piena emergenza ha affrontato la Fiorentina di Stefano Pioli. Lo ha fatto senza diversi calciatori, out per infortunio. Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con gli stop di Chris Pulisic e Adrien Rabiot, che ne avranno per circa un mese.

Ma contro i viola eran out anche Estupinan, Nkunku, oltre che Jashari. Il tecnico livornese spera chiaramente di riavere presto in gruppo sia il sudamericano che l’attaccante, oltre che Ruben Loftus-Cheek. Servirà tempo, invece, per riabbracciare il centrocampista ex Juventus e l’americano.

In questi giorni, per via delle tantissime defezioni, si sta inevitabilmente parlando della costruzione della rosa, troppo corta per affrontare anche solamente il campionato. Non è un segreto, che Massimiliano Allegri avrebbe voluto un nuovo centravanti, oltre che un difensore esperto. Le priorità saranno queste, ma si provvederà a prendere anche un esterno, capace magari di giocare su entrambe le fasce.

Milan, movimenti a centrocampo, ecco cosa può succedere: c’è un obiettivo

E a centrocampo? Il reparto mediano è sicuramente il più completo: Luka Modric e Adrien Rabiot hanno portato esperienza; Ardon Jashari e Samuele Ricci, invece, rappresentano il futuro. Ci sono poi anche Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek a rendere l’organico ancora più competitivo.

Le incognite ovviamente non mancano, a partire dal Pallone d’Oro croato: c’è l’opzione per il rinnovo di un anno, ma è presto per capire se si andrà avanti insieme. Gli altri due dubbi sono legati al destino dell’ex Monaco e dell’inglese. Il primo piace in Arabia Saudita, il secondo potrebbe essere messo sul mercato qualora non arrivasse il rinnovo.

A centrocampo, così, è inevitabilmente atteso almeno un colpo. Può dunque metterci lo zampino ancora una volta Giorgio Furlani. Gli ottimi rapporti tra l’AD e la CAA Base potrebbero favorire l’arrivo di un nuovo calciatore. Stiamo parlando di Morten Frendrup.

Il calciatore danese, da tempo nel mirino dei rossoneri, ha da poco cambiato agenzia, lasciando la Boutique Transfers and Management Aps. Con il nuovo procuratore si prospetta così un addio al Genoa per Frendrup, pronto a compiere il salto in una big. Oltre al Milan, attenzione all’Inter, ma soprattutto alla Juventus e alla Lazio.