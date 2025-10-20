Dal Barcellona al Milan, nuovo colpo a zero nel 2026

Igli Tare è pronto a valutare un altro colpo a zero dalla Spagna in vista della prossima stagione dopo l’ottimo affare che ha portato Luka Modric in rossonero.

Il direttore sportivo dei rossoneri è sulle tracce di un calciatore che nelle ultime settimane sta ritrovando continuità in campo e buone prestazioni.

La decisione della dirigenza del Milan è quella di aspettare gennaio per cercare di capire quali saranno le necessità della rosa di Massimiliano Allegri, costruita con un numero ristretto di calciatori non dovendo affrontare le coppe europee. Gli infortuni degli ultimi giorni hanno messo però in difficoltà l’allenatore livornese, costretto, già da stasera, a schierare una formazione pressoché obbligata contro la Fiorentina in campionato. Nel frattempo, si guarda già a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della prossima stagione andando a mettere sotto contratto un calciatore che a giugno vedrà scadere il proprio accordo con il Barcellona.

Occhi in casa Barcellona, Milan pronto al colpo a zero

Nel mirino del Milan c’è Andreas Christensen, centrale danese che sta trovando spazio in maglia blaugrana in questa prima parte di campionato. Il difensore, classe 1996, potrebbe liberarsi a costo zero e già in passato fu seguito dai rossoneri.

Tornato ad essere un punto fermo anche della propria nazionale, Christensen sta vivendo un buon inizio di stagione dopo un’annata difficile, passata perlopiù ai box per via di un grave infortunio. Il difensore piace a Massimiliano Allegri e al suo staff tecnico e potrebbe rappresentare quel colpo d’esperienza in difesa in vista del prossimo campionato per andare a completare il reparto difensivo.

Il centrale si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione, attirando le attenzioni di diversi club che hanno fiutato la possibilità di chiudere un colpo a zero. Il Barcellona valuterà nei prossimi mesi il rendimento del difensore danese che, nel caso in cui dovesse diventare un punto fermo della squadra di Flick, potrebbe anche rinnovare il contratto con la squadra catalana.

Il Milan resta alla finestra e seguirà l’evoluzione della situazione riguardante il centrale per capire se ci sarà la possibilità di chiudere il colpo a zero. Da gennaio il difensore danese sarà libero di firmare con un nuovo club anche se non manca la concorrenza con diverse squadre inglesi che lo hanno già inserito sul proprio taccuino.