Rigore Milan Fiorentina video, cosa dice la moviola

La moviola di Milan-Fiorentina e il calcio di rigore concesso ai rossoneri per fallo di Parisi su Gimenez: grossi dubbi, i dettagli

Non è passata inosservata la direzione di gara di Livio Marinelli in Milan-Fiorentina, match deciso anche da un episodio chiave nel secondo tempo. Il rigore assegnato ai rossoneri per un contatto tra Parisi e Gimenez ha fatto discutere e rischia di lasciare strascichi per diversi giorni. L’arbitro di Tivoli, protagonista di più di una decisione discutibile, ha vissuto una serata complicata a San Siro, tra errori di valutazione, vantaggi non concessi e un metro di giudizio non sempre coerente.

L’episodio più importante arriva nella ripresa: Parisi, nel tentativo di recuperare la posizione su Santiago Gimenez, sfiora con la mano il volto dell’attaccante rossonero. Un contatto lieve, più uno sfioramento che un colpo, ma sufficiente per far cadere il messicano, che poi reagisce in modo eccessivo cercando di scalciare Ranieri, arrivato per dirgli di non accentuare la caduta. Marinelli, inizialmente lontano dall’azione, viene richiamato al VAR per una revisione. Il direttore di gara visiona l’episodio e decide per il rigore, applicando alla lettera le linee guida sul “colpo al volto”, considerate valide anche in assenza di violenza.

Moviola Milan-Fiorentina: dubbi sul rigore

Una decisione che lascia un po’ perplessi gli addetti ai lavori, soprattutto per la discrezionalità mostrata in episodi simili in altre partite, come il contatto tra Kephrem Thuram e Bonny in occasione Juve-Inter, non sanzionato con la stessa severità, come scrive il Corriere dello Sport.

Ma non è stato solo il rigore a far discutere. Marinelli ha faticato a tenere in mano la partita fin dai primi minuti: dopo un contrasto tra Gabbia e Ricci, con il centrocampista della Fiorentina a terra per un colpo alla testa, l’arbitro interrompe l’azione e restituisce la palla al Milan, nonostante fosse Nicolussi Caviglia ad aver recuperato il possesso un secondo prima del fischio. Poco dopo, un vantaggio negato a Leao suscita le proteste dei rossoneri, con Marinelli costretto a scusarsi pubblicamente.

Il Milan ha avuto questo rigore contro la Fiorentina pic.twitter.com/FlRPXouPK2 — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 19, 2025

Nel finale, resta il dubbio su un intervento duro di Modric, sanzionato solo con il giallo, ma potenzialmente da rosso se avesse affondato il contrasto, scrive ancora il Corriere dello Sport.

La direzione di Marinelli, nel complesso, è stata confusa e discontinua, con diversi momenti di incertezza e comunicazione poco chiara. Il rigore assegnato, pur tecnicamente corretto secondo protocollo, ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiore uniformità nel giudizio degli episodi di contatto.