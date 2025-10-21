Il punto del Direttore: Milan sorridi, tre motivi per godersi il primato

La vittoria del Milan sulla Fiorentina ha regalato alla squadra di Massimiliano Allegri la prima posizione in classifica scavalcando il trio formato da Inter, Napoli e Roma distanti un punto.

Un successo arrivato al termine di una partita non semplice per la squadra rossonera che ha dovuto fare i conti con l’assenza di diversi titolari per via degli infortuni che hanno falcidiato la formazione di Massimiliano Allegri negli ultimi giorni. Dopo un lungo periodo di difficoltà, tra l’ultima stagione targata Pioli e quella del duo Fonseca-Conceicao, è tempo di tornare a sorridere per il popolo rossonero che ha ben tre motivi per esultare.

1. Milan primo: Allegri mai ripreso quando è in testa alla settima

Un dato statistico fa ben sperare i tifosi del Milan. Quando Massimiliano Allegri si è trovato in testa alla classifica alla settima giornata di campionato (è accaduto tre volte in passato) ha sempre vinto il campionato. Un fattore che può far guardare i rossoneri con fiducia al futuro della stagione che vede la squadra lontana dalle distrazioni europee come accaduto al Napoli durante lo scorso campionato. Elementi meramente numerici, ma che nel calcio hanno sempre avuto la loro importanza.

2. Leao “on fire” contro Pioli, il portoghese sempre concentrato in campo

La partita disputata da Leao è una delle note maggiormente positive in casa rossonera con il numero 10 che è stato sempre presente durante la sfida cercando di trovare la giocata vincente anche nel primo tempo. La doppietta della ripresa, prima con un grande gol da fuori e poi col rigore glaciale realizzato davanti a De Gea, ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo a tutto l’ambiente rossonero che spera di aver ritrovato quel calciatore che nel 2022 trascinò la squadra alla conquista del ventiduesimo scudetto. L’augurio è quello di ritrovarlo così già contro il Pisa, prima delle partite, fondamentali, contro Atalanta e Roma.

3. Allegri inizia a recuperare gli infortunati, almeno due rientri col Pisa

In occasione della partita contro il Pisa, in programma venerdì sera alle 20:45, Massimiliano Allegri potrà fare affidamento sul rientro di alcuni calciatori che sono rimasti fuori contro la Fiorentina. In vista del match contro i nerazzurri dovrebbero tornare a disposizione sia Ruben Loftus-Cheek che Christopher Nkunku, con il tecnico livornese che potrà avere a disposizione nuove armi sia a centrocampo che in attacco. Per Rabiot e Pulisic, permane la speranza di averli a disposizione per il derby del prossimo 23 novembre.

