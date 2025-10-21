Il nuovo Crespo al Milan, annuncio a sorpresa: Allegri esulta

Il tecnico del Diavolo e i tifosi possono iniziare a pensare positivamente in merito al ruolo di centravanti. Idee chiarissime

E’ un Milan che sorride quello che ha iniziato la settimana che porta al match contro il Pisa a San Siro. Lo fa chiaramente grazie al successo contro la Fiorentina. Un successo che porta la firma di Rafa Leao.

“Per me uno come lui non può mai stare fuori. Rafa difficilmente prendeva la porta con tiri da fuori area. Stavolta lo ha fatto, poi il portiere può sbagliare ma è determinante inquadrare lo specchio. E anche il rigore è una novità. Positiva o negativa, dipenderà da lui. Positiva perché può aiutarlo a segnare 15-20 gol, dandogli la consapevolezza che giocare più avanti può sbloccarlo. Un modo per approcciarsi al ruolo con una mentalità nuova. Negativa perché non vorrei che tirasse il suo rigore e si accontentasse così. Non deve togliergli l’impegno”.

Dichiarazioni queste di Alessandro Costacurta, che parla in questa maniera ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Poi arriva un commento sul resto dell’attacco: “Con Leao adesso però avrei fretta – prosegue l’ex difensore del Milan – o mi dà risposte o giocano gli altri. In coppia con Pulisic possono far male a tutte le difese. Un reparto così ricco garantisce competizione interna: Nkunku è uno forte”.

Milan: “Gimenez mi ricorda Crespo”

Arriva così un commento su Santiago Gimenez: “E’ molto interessante. Mi ricorda il Crespo di Parma, anche se Santi ha il problema del gol, ma gioca non bene ma molto bene, allunga e impegna gli avversari, sa dialogare. A parte i super già citati, è stato tra i più positivi della squadra. E come diceva Ancelotti per Hernan: se uno si crea le occasioni, i gol prima o poi arrivano”.

Un paragone impegnativo quello fatto da Costacurta, ma che verrà certamente apprezzato anche dai tifosi, che hanno iniziato a stare dalla parte di Gimenez, sempre più con maggiore convinzione. Il messicano non ha ancora trovato la via del gol in campionato, ma sia contro la Juventus che contro la Fiorentina ha fatto davvero bene.

Si è procurato due rigori ed è andato vicinissimo alla rete. Ora serve solo un pizzico di fortuna in più per tornare ad esultare e prendersi definitivamente il Milan. Convincere Allegri e Tare è l’obiettivo di Santiago Gimenez da qui a gennaio.