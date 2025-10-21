Infortunati Milan, chi rientra per la partita con il Pisa

Allegri sta già pensando alla gara contro il Pisa di venerdì sera a San Siro: l’allenatore fa la conta degli infortunati, chi recupera per il prossimo match

Il Milan si prepara alla sfida di venerdì sera contro il Pisa con la necessità di ritrovare uomini e brillantezza. Dopo il successo contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri deve fare la conta degli infortunati e valutare chi potrà essere disponibile a San Siro. L’obiettivo è chiaro: mantenere la vetta della classifica e dare continuità ai risultati in un periodo in cui le rotazioni diventano fondamentali. In attacco tornerà Santiago Gimenez dal primo minuto con di fianco Rafael Leao, quest’ultimo decisivo con la doppietta dell’ultima giornata. Ma rientrerà qualcuno fra gli infortunati? Facciamo il punto della situazione.

Come sta Nkunku

Christopher Nkunku non ha ancora smaltito il dolore all’alluce che lo tormenta da diversi giorni e che gli ha impedito persino di allenarsi regolarmente con i compagni.

Un fastidio non grave ma fastidioso per una serie di problemi. Allegri spera di riaverlo almeno tra i convocati, anche se la prudenza resta d’obbligo per evitare ricadute. Nkunku è considerato un elemento importante, anche perché in questo momento non ci sono ricambi e lui è una riserva di lusso. Il suo recupero, quindi, avrebbe un peso enorme per la gara contro la squadra di Gilardino. Ad oggi ci sono buone probabilità che riuscirà ad esserci venerdì a San Siro.

Loftus-Cheek ed Estupinan verso il rientro: Allegri attende buone notizie

Anche per Ruben Loftus-Cheek filtra ottimismo. L’affaticamento muscolare che lo ha escluso all’ultimo dalla sfida con la Fiorentina sembra rientrato e nei prossimi allenamenti si valuteranno le sue condizioni. Già oggi da Milanello potrebbero arrivare indicazioni importanti. In caso di risposta positiva, l’inglese tornerà a disposizione per rinforzare un centrocampo e l’attacco che ha bisogno delle sue qualità. Situazione più delicata per Pervis Estupinan, fermato da un infortunio alla caviglia durante gli impegni con la Nazionale: il suo impiego dipenderà dall’esito dei test dei prossimi giorni. Allegri, per ora, si affida alla prudenza, ma confida di recuperare almeno uno dei tre per affrontare al meglio un Pisa in forma e pronto a colpire in ripartenza.