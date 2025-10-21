Luka Modric con la maglia del Milan a 26 anni, l’immagine infiamma i tifosi (FOTO)

L’immagine di Modric a San Siro a 26 anni sta facendo il giro del web in queste ore: la foto infiamma i tifosi

Luka Modric è uno straordinario protagonista di questo inizio di stagione del Milan. Nessuno si aspettava un rendimento come questo alla sua età. Invece, è arrivato in rossonero con la voglia di vincere e di alzare il livello di tutti. In estate, dopo aver deciso di lasciare il Real Madrid alla scadenza del contratto, ha scelto di vestire la maglia del suo cuore fin da quando era bambino. No a tantissime offerte ricchissime da Major League Soccer e Arabia Saudita, e non ha preso in considerazione il ritiro: di fronte all’offerta del Milan, non ha preso in considerazione altre possibilità. Allegri lo ha messo al centro del nuovo sistema di gioco: è il cervello, il regista e il leader tecnico della squadra, oltre ad essere straordinario anche in fase di non possesso con lavoro sporco e palloni recuperati con intelligenza e caparbietà.

Modric con la maglia del Milan al collo: era il 2011

Il Milan, come detto, era nel suo destino. Famosissima la foto di lui da bambino con la tuta dei rossoneri, ma in queste ore sui social è spuntata un’altra foto che nessuno aveva mai visto prima. Modric è in campo a San Siro con il Tottenham per l’ottavo di finale di Champions League contro i rossoneri allenati proprio da Massimiliano Allegri (gli incredibili incastri che solo il calcio sa regalare).

Era il 2011 e lui aveva 26 anni, un anno dopo è andato poi andato al Real Madrid dove ha poi vinto qualsiasi cosa, compreso il Pallone d’Oro come premio individuale. L’immagine è stata pubblicata anche sul nostro profilo Facebook ed era inevitabile la pioggia di like dei nostri followers.