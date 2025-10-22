Quella volta che – La lite sfiorata tra Seedorf e Ibrahimovic con Allegri protagonista

Prosegue la rubrica “Quella volta che” con racconti e aneddoti inerenti il mondo Milan che andremo a riportare alla luce a distanza di anni.

Il momento del Milan è estremamente positivo con la squadra rossonera che ha trovato la testa della classifica a distanza di due anni dall’ultima volta. Non sempre, però, viene raccontato quello che accade in settimana con diversi aneddoti riguardanti i comportamenti dei protagonisti, dai calciatori all’allenatore.

Nella giornata di oggi torneremo indietro allo scudetto del Milan del 2011 quando Massimiliano Allegri era sulla panchina rossonera dovendo gestire un gruppo composto da tanti campioni protagonisti di più di qualche bizza durante gli allenamenti e non solo. Andremo a raccontare quello che accadde tra due leader dello spogliatoio rossoneri, Seedorf e Ibrahimovic, che sfiorarono la lite durante un allenamento, dando però poi vita alla cavalcata finale che valse lo scudetto a fine stagione.

Lite Seedorf-Ibrahimovic, Allegri dovette intervenire per sedare il tutto

A raccontare l’episodio ci ha pensato Antonio Cassano ai tempi di Tiki Taka, svelando quanto accaduto durante un allenamento del Milan a pochi giorni dalla partita disputata a Firenze contro i viola, poi vinta dai rossoneri.

L’ex attaccante del Milan, presente nella seconda parte della stagione che portò al successo tricolore dei rossoneri, ha svelato: “Ci fu un litigio tra Seedorf e Ibrahimovic in allenamento. Seedorf prese la palla in mano dicendo ‘oggi non ci alleniamo’. Sentite queste parole Ibrahimovic si stava avvicinando, ma Allegri si mise in mezzo togliendo il pallone e fermando l’allenamento”.

Cassano ha poi proseguito raccontando quanto affermato da Massimiliano Allegri per sedare gli animi: “Allegri mise tutti a tacere affermando ‘Qui comando io e fate quello che vi dico. Potete litigare, insultarvi, ma fate quello che vi dico io’. Andammo a Firenze e vincemmo 2-0 con gol di Seedorf e Ibrahimovic e poi vincemmo altre 6 o 7 partite di fila. I grandi campioni e il grande gestore”.

Un racconto che Cassano svelò attorno al 2019 quando i suoi rapporti con Massimiliano Allegri erano ancora positivi. Ora, nonostante i buoni risultati portati dal tecnico sulla panchina del Milan, l’attaccante barese non manca di criticarne l’operato, messo nel mirino da lui e Adani sin dai tempi in cui era tornato a guidare la Juventus in panchina.