Erano come padre e figlio: perché Gattuso e Ancelotti non si parlano più

Gattuso e Ancelotti non si parlano più, a rivelarlo è Katia Ancelotti, la figlia di Carlo. Cosa è successo fra i due e perché hanno litigato

Una frase, diretta e piena di amarezza, ha riacceso un capitolo dimenticato del calcio italiano. Katia Ancelotti ha raccontato che tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso non c’è più alcun rapporto. L’amicizia nata al Milan e cementata da anni di vittorie si è spezzata definitivamente nel dicembre 2019, quando Gattuso prese il posto del suo ex allenatore e amico sulla panchina del Napoli. La figlia del tecnico del Brasile ha spiegato al Corriere della Sera: «Dopo che lui ha preso il suo posto a Napoli senza dirgli nulla non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale».

Cosa è successo fra Ancelotti e Gattuso

Era il 10 dicembre 2019. Il Napoli aveva appena battuto il Genk 4-0 in Champions League e ottenuto la qualificazione agli ottavi. Poche ore dopo, alle 23.30, arrivò il comunicato ufficiale dell’esonero di Ancelotti. Il club decise di cambiare rotta dopo dieci partite di campionato senza vittorie e tensioni interne legate al ritiro imposto dalla società. In poche ore tutto cambiò: il giorno successivo Gattuso fu nominato nuovo allenatore del Napoli. Una mossa che sorprese anche chi conosceva il legame tra i due, nato a Milanello e basato su rispetto e stima reciproca.

Da quel giorno, i rapporti si sono interrotti. Ancelotti, racconta la figlia, rimase profondamente deluso per non aver ricevuto nemmeno una telefonata o un messaggio da quello che considerava quasi un figlio calcistico. Un silenzio che ha lasciato il segno. Katia Ancelotti ha aggiunto: «Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?! È un dato di fatto, storia». Una frase che racchiude la distanza attuale tra due uomini che hanno scritto insieme pagine indimenticabili della storia rossonera, ma che oggi non si parlano più.

La carriera li ha portati su strade diverse: Ancelotti guida il Brasile dopo i trionfi con Real Madrid e Milan, mentre Gattuso è diventato il commissario tecnico dell’Italia al posto di Spalletti. Rivederli uno di fronte all’altro al Mondiale sarebbe un incrocio dal sapore nostalgico e simbolico: due ex bandiere del Milan unite da un passato glorioso, ma divise da una ferita mai rimarginata.