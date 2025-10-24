Gol e allarme Leao: Nkunku è pronto

Sta succedendo nel corso di Milan-Pisa. Tifosi preoccupati per il portoghese: il punto della situazione

Il Milan è passato in vantaggio al settimo minuto del primo tempo del match di San Siro contro il Pisa, grazie ad una magia di Rafa Leao. Il portoghese ha segnato ancora una volta da fuori area.

Dopo il gol, però, il numero dieci del Diavolo si è toccato il flessore della gamba destra. L’attaccante ha comunque continuato regolarmente a giocare, ma Massimiliano Allegri ha subito mandato a scaldare Christopher Nkunku. Il timore è che Rafa Leao possa non farcela.

Nel corso di un’interruzione di gara, il portoghese si è poi recato dalla panchina, ricevendo le attenzioni di un massaggiatore. Il popolo rossonero incrocia le dita.

Al 35esimo del primo tempo, Leao è ancora in campo e non mostra particolari problemi, ma l’attaccante francese non ha smesso di scaldarsi.

Christopher Nkunku è di fatto l’unico cambio in panchina per quanto riguarda il reparto offensivo. Accanto a Massimiliano Allegri ci sono anche Pietro Terracciano, Fikayo Tomori, Zachary Athekame, David Odogu, oltre ai giovani Emanuele Sale e Matteo Pittarella.