Modric dopo Milan-Pisa, la FOTO diventa virale: la sua faccia dice tutto

La faccia di Luka Modric al termine di Pisa-Milan dice tutto: l’immagine sta facendo il giro del web, sul suo volto tutta la delusione per i punti persi

Il pareggio contro il Pisa nell’anticipo di ieri sera è come una sconfitta. E attenzione, perché c’era davvero la grossa possibilità di uscire da San Siro con zero punti. Ad evitare la catastrofe, una rete di Athekame grazie al tiro della domenica nei minuti di recupero. Eppure, i rossoneri erano riusciti a sbloccarla subito: dopo dieci minuti, era già uno a zero con un gol fortunoso di Rafael Leao. Un cross sbagliato, insomma, che finisce in porta. Dopodiché il Milan fa l’errore di specchiarsi: poteva fare altri gol nel primo tempo, poi inizia la ripresa dando campo e fiducia al Pisa, che trova prima la rete con Cuadrado su rigore e poi con Nzola.

Un risultato incredibile e un altro passo falso contro una neopromossa dopo quello all’esordio contro la Cremonese. Delusione enorme per i tifosi, per la squadra e per Allegri, che ha grosse responsabilità: è sua la scelta di entrare in modalità gestione, abbassando di molti metri la squadra per la paura di prendere gol, e questo è un messaggio sbagliato che è costato carissimo e che potrà costare caro nel corso dell’anno. Delusione grossa anche per Luka Modric, certamente il più scontento. E a dirlo è la sua faccia.

Modric deluso dopo Milan-Pisa, la sua faccia dice tutto

Modric è stato infatti premiato come il Man of the Match e, come al solito, dopo il fischio finale, gli è stato consegnato il trofeo. La prassi vuole che il vincitore faccia una foto, e così il croato si è messo a disposizione, ma lo ha fatto senza nascondere (per nulla) il suo malumore.

L’immagine è diventata virale sui social inevitabilmente: nel suo volto, tutta la delusione e anche la rabbia per aver buttato via due punti in questo modo. E lui, come al solito, ci ha messo tutto quello che aveva: è l’unico in grado di illuminare la manovra del Milan, tutto passa da lui e senza sarebbe un grande problema.

Luka sa che partite di questo tipo possono incidere e non poco nell’arco di una stagione e avere un peso enorme. Allegri nel post partita ha detto che è un punto che potrebbe comunque fare la differenza a fine anno, ma potrebbero farla anche i due punti persi clamorosi per una mentalità totalmente sbagliata, la stessa che non ha permesso mai alla sua ultima Juventus di essere competitiva. Speriamo che non succeda lo stesso col Milan: senza altre competizioni e con una rosa di primo livello, per i rossoneri non lottare per lo Scudetto sarebbe un fallimento.