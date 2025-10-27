Nuovo infortunio e ansia per il derby: in dubbio per Inter-Milan

Problemi per il centrocampista: il nuovo infortunio mette in discussione la presenza del giocatore al derby dopo la sosta

Il Milan tornerà in campo domani contro l’Atalanta per il turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri, dopo aver steccato clamorosamente contro il Pisa, hanno subito la possibilità di rimediare. Gli orobici arrivano anche loro da un pareggio: infatti sono riusciti ad agguantare il pareggio contro la Cremonese solo grazie ad un gol nei minuti finali. Dopodiché, il Milan affronterà la Roma nel week-end e, la settimana successiva, il Parma al Tardini. Poi ci sarà una nuova sosta per gli impegni delle Nazionali.

L’ultima, quella di ottobre, non ha aiutato per nulla il Milan: durante quei giorni, infatti, sono arrivati gli infortuni di Estupinan, di Rabiot, di Pulisic e di Nkunku. Dei quattro, solo l’attaccante francese è recuperato, ma è probabile che per dopo la sosta sarà a disposizione anche l’americano (Allegri ha parlato anche di possibile convocazione già per il Parma). Ed è un’ottima notizia considerando che al rientro dalla sosta ci sarà l’Inter per il primo derby della stagione. A proposito, anche per i nerazzurri ci sono problemi.

Gli esami confermano l’infortunio, Inter-Milan a rischio

L’Inter di Cristian Chivu è reduce dalla pesante sconfitta contro il Napoli e ora è costretta a fare i conti con un infortunio. Henrikh Mkhitaryan ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori per le prossime partite, complicando i piani dell’allenatore nerazzurro in una fase delicata della stagione.

Il centrocampista armeno, come riportato dal comunicato dei nerazzurri, si è sottoposto in mattinata a una serie di controlli all’Istituto Humanitas di Rozzano, dove gli esami hanno confermato un problema muscolare. Ecco la nota ufficiale del club: «Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima».

Un’assenza pesante per Chivu, che dovrà ridisegnare il suo centrocampo senza uno degli elementi più esperti e duttili della rosa per le prossime gare. Mkhitaryan, titolare fisso anche sotto la gestione di Inzaghi, è uno dei leader tecnici della squadra e la sua capacità di collegare i reparti è spesso risultata decisiva. In vista delle prossime gare, il tecnico rumeno potrebbe affidarsi a Frattesi o Asllani per sostituirlo, mantenendo comunque equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo.

Non è da escludere che l’armeno salti il derby in programma al rientro dalla sosta, ma questo lo scopriremo solo nelle prossime settimane.