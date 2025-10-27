Reijnders irriconoscibile al Manchester City, tifosi preoccupati: “Cosa gli è successo?”

Reijnders sta deludendo le attese dei tifosi del Manchester City, che lo avevano visto subito a grandi livelli ad inizio stagione: ora è in crisi

Il trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City è stata una delle operazioni più discusse dell’estate. Il centrocampista olandese, dopo una stagione di grandissimo livello al Milan, aveva incantato Pep Guardiola per le sue qualità. Inoltre, lo considerava perfetto per le modifiche di gioco che voleva applicare alla squadra: meno controllo, più verticalità. L’esordio in Premier League sembrava confermare tutte le attese: gol e assist contro il Wolverhampton in una prova da leader tecnico. Ma da quella notte d’agosto, l’entusiasmo si è affievolito con rapidità sorprendente.

Manchester City ancora in crisi: Reijnders per ora è un flop

Le settimane successive hanno raccontato una realtà diversa. Reijnders ha faticato a trovare continuità, perdendo terreno nelle rotazioni del City. Da allora, ha aggiunto solo un assist in Premier League contro l’Arsenal e uno in Champions League contro il Napoli, troppo poco per chi doveva diventare una colonna del centrocampo degli inglesi.

Le analisi dei tabloid sono state impietose e le sue pagelle raramente hanno superato la sufficienza, segno di un adattamento più difficile del previsto. Guardiola, in più di un’occasione, ha preferito affidarsi a giocatori diversi nelle partite chiave, lasciando l’ex rossonero spesso in panchina.

What happened to Reijnders man 🥀😭 pic.twitter.com/jlifsBYDzp — Man City Fever (@mancityfever2) October 26, 2025

A oggi, Reijnders conta 13 presenze, 1 gol e 3 assist complessivi, numeri che non rispecchiano l’investimento compiuto dal City. Il Milan ha infatti incassato 57 milioni di parte fissa, con bonus che possono portare la cifra fino a 70 milioni (ma oggi sembra difficile raggiungerli), un risultato economico di grande importanza per RedBird. Anche i tifosi sui social si sono lamentati delle sue prestazioni. C’è da dire che le difficoltà dell’olandese sono anche quelle di tutta la squadra: il Manchester City ha perso anche nell’ultimo week-end contro l’Aston Villa ed è attualmente quinto, molto lontano dall’Arsenal capolista e dal Bournemouth secondo. Guardiola, che sta provando a cambiare il volto della sua squadra dal punto di vista tattico, sta continuando con le stesse difficoltà della scorsa stagione. E Reijnders è solo uno dei tanti tasselli che, in questo momento, non stanno funzionando.