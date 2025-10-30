Esonero Pioli, a Firenze è un disastro: tre piste per la panchina viola

Pioli ad un passo dall’esonero dalla Fiorentina: tre nomi per sostituirlo, ce n’è uno che convince più di tutti. I dettagli

Numeri da record, in negativo, per la Fiorentina di Stefano Pioli. Un inizio di stagione disastroso per la squadra viola e per l’ex allenatore del Milan. Che, nel giorno della sua presentazione, aveva addirittura punzecchiato Allegri perché non aveva inserito la Fiorentina fra le pretendenti alla Champions League. Invece, dopo nove partite di campionato, Pioli non ne ha vinta nemmeno una. Ed è in pienissima zona retrocessione. Da Firenze fanno sapere che Daniele Pradé, direttore sportivo viola, colui che ha voluto fortemente riportare in Toscana l’allenatore, non ha intenzione di esonerarlo nemmeno dopo l’ennesima sconfitta per 3-0 contro l’Inter. Eppure, le indiscrezioni continuano a correre. Anche perché ci sono tre candidati forti per la sua successione, pronti ad essere chiamati e a cambiare eventualmente le sorti della squadra.

Pioli verso l’esonero, ecco il sostituto

Secondo le ultimissime indiscrezioni, fra i possibili sostituti c’è anche Thiago Motta. Ancora sotto contratto con la Juventus, è stato esonerato dai bianconeri lo scorso marzo in favore di Igor Tudor, al quale è toccata adesso la stessa sorte (sarà sostituito da Luciano Spalletti). L’italo-brasiliano, autore di due stagioni straordinarie al Bologna, sarebbe pronto a rimettersi in gioco e la Fiorentina può essere la piazza giusta per lui.

La rosa viola è di primo livello: con qualche lacuna sì, ma di certo parliamo di una squadra che può lottare per l’Europa League e che con la zona retrocessione c’entra davvero poco. Thiago Motta è l’allenatore giusto, ma non è l’unico che Pradè sta prendendo in considerazione. Sul suo tavolino ci sono anche i dossier di Daniele De Rossi, che di recente ha rescisso il suo contratto con la Roma dopo l’esonero dell’anno scorso, e Marco Vanoli, che ha lasciato a sorpresa il Torino a giugno scorso. Sono questi ad oggi i tre candidati forti per sostituire Pioli a Firenze, anche se in queste ore l’esonero non sembra essere una possibilità. Potrebbe diventarlo molto più seriamente se la viola non dovesse vincere nemmeno contro il Lecce nel prossimo turno di campionato.