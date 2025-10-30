Milan, nuovamente un brasiliano: il colpo arriva dalla Premier

L’affare giusto arriva ancora una volta dall’Inghilterra. Il giocatore ha bisogno di rilanciare per convincere Carlo Ancelotti

E’ out dallo scorso gennaio, per la sfortunata rottura del crociato, ma ormai manca pochissimo per tornare a giocare. L’attaccante ha finalmente rimesso piede sul terreno di gioco: ora, di fatto, inizia la preparazione, che lo porterà ad essere convocato fra circa un mesetto.

Arrivano dunque buone notizie dall’Inghilterra per Gabriel Jesus, che lo scorso anno fino allo stop aveva disputato ventisette gare, di cui diciassette in Premier League, cinque in Champions League e quattro in EFL Cup, segnando sette reti e sfornando due assist. I minuti totali giocati erano stati oltre 1200.

Gabriel Jesus punta a tornare gradualmente in campo per poi alzare i ritmi tra febbraio e marzo. Il brasiliano in fondo in fondo spera di riuscire a strappare una convocazione ai prossimi Mondiali. Per convincere Carlo Ancelotti serve però giocare con continuità e ad alti livelli.

Oggi a Londra con la maglia dei Gunners è difficile poter pensare di trovare spazio. Il ruolo di centravanti è di Gyokeres, arrivato in estate con un grande investimento. L’Arsenal e lo stesso giocatore, che ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno e mezzo, il 30 giugno 2027, stanno così iniziando a pensare ad un eventuale addio durante il mercato invernale.

Milan, occasione Jesus: colpo da 30 milioni

E’ ovvio che al momento, senza conoscere le condizioni di Gabriel Jesus, il suo acquisto può essere visto come un grosso azzardo. Ma il brasiliano può lasciare Londra in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Il valore del cartellino del calciatore, che ha compiuto 28 anni il 3 aprile, non è certo elevato.

Per una cifra complessiva inferiore ai 30 milioni di euro può fare il biglietto di solo andata per qualsiasi squadra europea. L’idea, infatti, è quella di continuare a giocare nel calcio che conta ancora per qualche stagione Gabriel Jesus può diventare un’idea per il Milan, che deve acquistare un attaccante.

Igli Tare e Giorgio Furlani si stanno guardando attorno alla ricerca dell’occasione giusta e il brasiliano può davvero diventarla. Attenzione, però, anche alla Juventus, che da anni segue il calciatore, ma soprattutto ai club inglesi, come il Bournemouth e il Fulham.

Su Gabriel si registra, inoltre, l’intasamento da parte del West Ham, pronto a prenderlo se dovessero esserci i presupposti. Le squadre interessate al brasiliano, dunque, non mancano.