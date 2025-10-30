@ML – Milan: doppio recupero per Allegri, ma gli infortunati sono cinque

Il punto della situazione dal centro sportivo di Milanello. Ecco il punto in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera

C’è il rientro in gruppo di Ardon Jashari. La notizia tanto attesa è arrivata: il centrocampista svizzero è tornato a lavorare con il resto della squadra dopo lo stop di oltre due mesi per infortunio.

L’ex Club Brugge è dunque finalmente a disposizione, ma dovrà aspettare ancora qualche giorno per ritrovare il campo di gioco. Chi potrà rivederlo subito è invece Estupinan, anche lui gruppo e a disposizione per la Roma.

Due buone notizie, quindi, per il mondo rossonero, alle prese con un’emergenza continua. Massimiliano Allegri, oltre a Jashari che non potrà certo giocare contro i giallorossi, rischia di dover fare a meno di ben cinque elementi. Christian Pulisic nutre una piccola speranza di mettersi a disposizione per domenica, ma al momento ha svolto il suo programma di recupero, al pari di Adrien Rabiot.

Milan, Allegri incrocia le dita: il punto della situazione verso la Roma

Il francese, come raccontato nelle ore scorse, vuole bruciare le tappe, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di rischiare nulla e lo manderà in campo quando sarà davvero pronto.

Oltre ai due giocatori, out dall’ultima pausa per le nazionali, c’è il rischio di non avere Rafa Leao, Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, alle prese con problemi fisici.

🚨 #Milan – Per #Tomori nessuna lesione, ma le sue condizioni saranno monitorate con attenzione per la Roma. Il difensore è in forte dubbio. Per #Leão (infiammazione all’anca) e #Gimenez (problemi alla caviglia) sarà necessario valutare l’evoluzione dei rispettivi fastidi🤞 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 29, 2025

Il portoghese ha dolore all’anca, l’inglese al ginocchio e l’attaccante, invece, alla caviglia. I tre giocatori verranno valutati giorni dopo giorno. Al momento è Tomori che rischia maggiormente il forfait, ma ne sapremo di più già domani.