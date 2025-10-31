Rabiot e Pulisic, doppia trattativa avviata: il Milan non vuole più brutte sorprese

Il club rossonero ha avviato delle negoziazioni importanti che riguardano due giocatori protagonisti di questo inizio di stagione.

La scorsa pausa nazionali è stato un grande problema per il Milan, che si è ritrovato con alcuni calciatori importanti infortunati. Qualcuno non è stato gestito al meglio dallo staff tecnico della sua nazionale e ciò ha fatto irritare non poco la dirigenza rossonera.

Tra i giocatori che hanno dovuto fare i conti con dei guai fisici ci sono Adrien Rabiot e Christian Pulisic, due titolarissimi della squadra di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese ha accusato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, mentre l’americano una lesione al bicipite femorale destro. Il Milan ha perso due giocatori fondamentali e le conseguenze sul campo si sono viste. Si spera di rivederli a disposizione al più presto.

Milan, Rabiot e Pulisic: gli ultimi aggiornamenti

Domenica sera i rossoneri affrontano la Roma a San Siro e né Rabiot né Pulisic saranno a disposizione. Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Entrambi i giocatori stanno molto meglio e stanno proseguendo i loro allenamenti personalizzati per tornare al più presto a disposizione di Allegri. In teoria, avrebbero dovuto farlo per il derby Inter-Milan del 23 novembre, quindi dopo la prossima sosta nazionali. Ma ci sono delle possibilità di vederli convocati già per Parma-Milan dell’8 novembre. Rabiot e Pulisic hanno grande voglia di tornare a dare il loro contributo alla squadra, avrebbero voluto tornare in gruppo per Milan-Roma, però è stata scelta la linea della prudenza.

La Gazzetta dello Sport specifica che era soprattutto l’americano ad aver insistito per poter essere almeno in panchina domenica sera. Il suo infortunio muscolare era meno grave di quello del compagno di squadra, avrebbe potuto rientrare tra i convocati, però Allegri e lo staff medico preferiscono non prendere rischi.

Nel frattempo, il Milan si è attivato per evitare che Pulisic e Rabiot vengano convocati dalle rispettive nazionali. Con gli Stati Uniti ci sarebbe già un accordo, ma il dialogo è avanzato anche con la Francia. Per Mauricio Pochettino è più facile rinunciare all’ex Chelsea, dato che la selezione americana deve affrontare due amichevoli; invece, Didier Deschamps si sta giocando la qualificazione al prossimo Mondiale. Da dire che ha tanti giocatori forti a disposizione e che dovrà sfidare nazionali non imbattibili come Ucraina e Azerbaigian. A due giornate dalla fine, è prima nel gruppo D con 10 punti, 3 in più dell’Ucraina. La qualificazione appare una formalità.

Ad ogni modo, il Milan vuole evitare nuovi infortuni ai due calciatori, cosa legittima. Vedremo se alla fine verrà accontentato.