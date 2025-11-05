Colpo Milan: il super bomber convince tutti, anche Ibra dice sì

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo in vista del 2026. Il grande obiettivo è il centravanti

Il Milan e il grande bomber, una storia d’amore che non riesce a sbocciare. Una storia d’amore sulla quale, però, il Diavolo non ha mai realmente creduto. Negli ultimi anni i fallimenti sono stati parecchi e l’ultimo – almeno fino a questo momento – porta il nome di Santiago Gimenez.

Finalmente, la dirigenza rossonera ha deciso di spendere una cifra significativa (superiore ai 30 milioni di euro) per regalarsi un bomber come si deve, ma fin qui la scelta di puntare sul messicano è risultata sbagliata. E’ stata la paura più grande del Milan quella di investire tanti soldi e fallire.

Oggi, però, va detto, i top bomber vengono acquistati a prezzi decisamente più alti. Ma anche in questo caso il rischio di un fallimento è dietro l’angolo. Forse proprio per questo, il Diavolo negli ultimi anni ha deciso di prendere altre strade: niente storie d’amore a lungo termine, ma rapporti brevi ed intensi, niente di serio, si direbbe sulle app di incontri: era accaduto con Zlatan Ibrahimovic, arrivato non più giovanissimo, e ovviamente con Olivieri Giroud.

Milan, un ‘vecchio’ bomber per tornare grandi

Lo svedese e il francese sono certamente i centravanti che negli ultimi anni hanno reso di più. Con loro non si poteva certo pensare ad una storia d’amore a lungo termine, ma il rapporto è stato decisamente importante. L’idea di vivere nuovamente qualcosa del genere sta stuzzicando la fantasia della dirigenza rossonera.

Igli Tare sta spingendo affinché il Milan prenda un attaccante vero che nella sua vita ha sempre e solo segnato, ma che lo scorso 21 agosto ha compiuto 37 anni. La sua carriera, dunque, volge al termine, ma il Diavolo ha bisogno di gol e Robert Lewandowski può garantirne tanti.

Tra l’entourage del polacco e il dirigente albanese ci sono stati già dei contatti. E’ una possibilità concreta per il Diavolo visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2026. Il Milan, dunque, ci sta pensando e Zlatan Ibrahimovic, stando a quanto trapela dalle parti di via Aldo Rossi, ha detto sì all’investimento. Lo svedese sa perfettamente che un giocatore come Lewandowski può offrire al club (anche se per poco tempo) quello che serve per tornare a vincere.