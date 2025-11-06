Milan, ha conquistato anche Gattuso: pronto per la convocazione in Nazionale

Gattuso impressionato dalla crescita di un giocatore rossonero: potrebbe convocarlo in Nazionale

Mancano pochi giorni per l’inizio dell’ennesima, e per fortuna ultima, sosta per gli impegni delle Nazionali. Il Milan scenderà in campo sabato all’Ennio Tardini per affrontare un Parma in grande difficoltà di risultati e anche sul piano degli infortuni: Carlos Cuesta non avrà Circati ed Estevez, due giocatori chiavi per la sua formazione. Allegri invece recupera Christian Pulisic, più difficile il rientro di Adrien Rabiot sul quale c’è massima cautela. Era già rientrato con la Roma anche Pervis Estupinan, ma non ha giocato. Davide Bartesaghi si è imposto nel ruolo: non aveva iniziato bene contro i giallorossi, ma poi il livello della sua prestazione è salito come quello di tutta la squadra, a riprova di un ragazzo forte anche dal punto di vista psicologico. Le sue qualità hanno conquistato Allegri, che adesso avrà più di un dubbio nello scegliere fra lui ed Estupinan, e sembra aver conquistato anche Gennaro Gattuso.

Non solo Allegri, anche Gattuso stregato dal rossonero: futuro in Nazionale

Il commissario tecnico dell’Italia era a Bergamo in occasione di Atalanta-Milan della scorsa settimana. Gli piace e non poco Ahanor degli orobici, elemento che era finito nel mirino anche di Igli Tare per il mercato estivo rossonero. E potrebbe quindi convocarlo per i prossimi impegni dell’Italia. Ma attenzione perché è lo stesso ruolo di Bartesaghi, e anche lui si candida ad un posto nella Nazionale maggiore.

Ad oggi Davide è un elemento di spicco per Silvio Baldini e per l’Under 21 azzurra, in netta crescita da quando è arrivato l’ex allenatore del Pescara. Bartesaghi ne è un protagonista, così come Francesco Camarda, e gode della stima del commissario tecnico così come di Gattuso. Non è quindi da escludere una convocazione in prima squadra a breve: magari non per questa sosta di novembre (anche se qualche piccola possibilità c’è) ma per il futuro sicuramente sì. Insomma, Rino lo osserva con grande attenzione, come è giusto che sia. Bartesaghi merita di essere preso in considerazione anche per la Nazionale maggiore: e se dovesse confermare i buoni livelli visti finora, con magari anche una crescita maggiore, perché non pensare al Mondiale in caso di qualificazione?