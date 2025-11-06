Osservatori del Milan in Germania nel week-end: un portiere nel mirino

Gli scout del Milan il prossimo week-end saranno in Germania per osservare da vicino un portiere che potrebbe sostituire Maignan

Il Milan riflette sul futuro di Mike Maignan, tornato decisivo tra i pali (come domenica contro la Roma con il rigore parato su Dybala) ma con un rinnovo ancora lontano. Le ultime prestazioni del francese hanno confermato la sua importanza assoluta, ma i contatti per il prolungamento del contratto restano fermi ai primi mesi del 2025, quando sembrava fatta per la sua firma. Il club non ha ancora riaperto una nuova trattativa e, consapevole delle difficoltà legate a un eventuale addio, ha iniziato a valutare alternative in vista della prossima stagione.

L’idea di fondo è chiara: il Milan vuole farsi trovare pronto se Maignan dovesse partire, puntando su un portiere giovane, di talento e con margini di crescita. Elia Caprile del Cagliari continua a essere monitorato, così come Guillaume Restes del Tolosa, protagonista in Ligue 1 con numeri eccellenti. In calo invece le quotazioni di Zion Suzuki del Parma, ritenuto troppo costoso e ancora acerbo per il salto in una big. Nelle ultime settimane è spuntato un nuovo nome che intriga la dirigenza: Noah Atubolu del Friburgo, uno dei portieri più promettenti del calcio tedesco.

Calciomercato Milan, Tare fa sul serio per Atubolu

Classe 2002, nato a Friburgo da famiglia nigeriana, Atubolu è cresciuto nel vivaio del club tedesco e ha scalato tutte le categorie fino a conquistare la porta della prima squadra. Alto 1,90 m per 78 kg, si è distinto per esplosività, reattività e coraggio nelle uscite.

Nella scorsa stagione ha contribuito al quinto posto del Friburgo in Bundesliga, con il club qualificato in Europa League. In campo internazionale ha già difeso i pali della Germania Under 21, giocando da titolare fino alla finale persa contro l’Inghilterra. Le sue prestazioni gli hanno garantito la prima convocazione nella Nazionale maggiore di Julian Nagelsmann, segnale della sua rapida crescita.

Diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui, inclusa l’Inter, ma il Milan intende muoversi in anticipo. Gli osservatori rossoneri saranno a Friburgo nel weekend, come riportato da Calciomercato.com, per aggiornare i dati sul classe 2002 durante la sfida contro il St. Pauli. Atubolu è sotto contratto fino al 2027, dettaglio che potrebbe spingere il club tedesco a valutare un’eventuale cessione in estate solo di fronte a un’offerta importante. Un altro aspetto interessante riguarda la sua agenzia, la stessa che cura gli interessi di Alexis Saelemaekers, elemento che potrebbe facilitare i contatti.

La porta del rinnovo per Maignan resta aperta, ma il Milan si muove con prudenza, consapevole che trovare un sostituto all’altezza del portiere francese sarà una missione complessa. Atubolu, intanto, è entrato a pieno titolo nella lista dei candidati per il futuro tra i pali rossoneri.