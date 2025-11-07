Ora il Milan è suo: Allegri prepara l’ultimo esame

Cosa può succedere domani contro il Parma. Il tecnico livornese prepara il suo Milan, prima della sosta. Poi sarà testa al derby

E’ ovviamente presto per pensare al derby. C’è una partita da giocare e da vincere contro il Parma, per il Milan di Massimiliano Allegri. Una partita in cui il tecnico livornese recupera una pedina importante come Christian Pulisic. L’americano è out dall’ultima pausa per le nazionali e dopo tre allenamenti con la squadra è stato convocato per la trasferta in Emilia-Romagna.

Il tecnico livornese non ha dato certezze in merito al suo impiego dal primo minuto, ma non lo ha escluso del tutto. L’ex Chelsea, d’altronde, ha un fisico per il quale non occorre molto per mettersi in forma. Pulisic, dunque, si prepara a dare una mano alla squadra, dall’inizio o a partita in corso. Poco cambia: quando l’americano è in campo, riesce sempre a fare la differenza.

Ma se per domani ci sono dei dubbi legittimi, in merito al suo impiego, non ce ne saranno per il derby. I prossimi giorni gli serviranno per tornare al 100% della forma. Così sarà certamente titolare.

Nella testa di Massimiliano Allegri una formazione base esiste e ormai tutti lo hanno capito. Come detto, è presto per pensare al derby, ma se tutti dovessero essere a disposizione – Rabiot e Gimenez puntano a recuperare – l’undici iniziale sarebbe fatto.

Allegri ha scelto il Milan titolare

Tra i pali così ci sarebbe, ovviamente, Mike Maignan. In difesa, Fikayo Tomori giocherebbe con Matteo Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, ci sarebbe Luka Modric a guidare la squadra, con Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. E’ ovvio che con il tempo Ardon Jashari punterà a prendersi il posto dell’ex Monaco, ma al momento è presto per pensarci.

In attacco, si potrebbe finalmente vedere dal primo minuto la coppia pensata da Allegri, formata da Chris Pulisic e Rafa Leao, con Alexis Saelemaekers sulla destra nel centrocampo a cinque.

E a sinistra? Domani potrebbero arrivare già indicazioni importanti: Estupinan è tornato ad allenarsi in gruppo la settimana scorsa. Oggi in conferenza Allegri ha sottolineato come la condizione del sudamericano sia cresciuta parecchio. E’ evidente che se domani dovesse prendersi il posto da titolare, si candiderebbe a giocare anche per il derby.

Ma come più volte detto, Davide Bartesaghi gode di una grande stima da parte di Massimiliano Allegri: il ballottaggio, dunque, è aperto. Se l’italiano dovesse partire ancora dall’inizio, il sorpasso sarebbe davvero compiuto.