Disastro Estupinan, rientro da incubo

Il giocatore era assente dal match contro il Napoli. Stasera ha preso il posto di Davide Bartesaghi: ecco come sta andando

Rientro da incubo per Pervis Estupinan. L’esterno mancino, out dal 28 settembre, match contro il Napoli, in cui è stato espulso, è stato autore di una prova disastrosa contro il Parma.

Il giocatore, arrivato in estate dal Brighton per sostituire Theo Hernandez, è stato il protagonista assoluto, in negativo, ovviamente, dei gol subiti dal Diavolo. Nella prima circostanza non è riuscito a controllare un pallone destinato ad andare in rimessa laterale, facendosi buttare a terra con una spallata regolare. In occasione della seconda rete, invece, Estupinan si è fatto saltare troppo facilmente, permettendo all’avversario di crossare senza difficoltà. Così al 71esimo, Massimiliano Allegri lo ha sostituito, affidandosi a Davide Bartesaghi.