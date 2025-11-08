Gabbia, la forza educata del Milan: è come i top

Dalla gavetta alle gerarchie di Allegri: senza clamore, Gabbia è diventato un leader vero, esempio di stile e rendimento, al livello dei migliori difensori italiani

Matteo Gabbia si è preso il Milan. Lo ha fatto con costanza, abnegazione, intelligenza ed educazione. Il centrale italiano è diventato il leader della retroguardia rossonera di Massimiliano Allegri, ma se ne parla sempre troppo poco.

Anche quest’estate, come spesso accaduto nella sua carriera, è partito dietro nelle gerarchie. La considerazione generale nei suoi confronti non è mai stata altissima. Diciamolo chiaramente: molti suoi colleghi, decisamente meno forti, hanno beneficiato di una stampa più ‘amica’. Gabbia, invece, è stato a lungo snobbato e ignorato. Eppure, la svolta nella sua carriera è arrivata già da tempo.

Dopo l’esperienza al Villarreal, dove è cresciuto moltissimo grazie all’esempio di Raúl Albiol, è tornato a Milano da difensore maturo e consapevole. Stefano Pioli è stato il primo a raccogliere i frutti di quella crescita. Poi, prima con Fonseca e poi con Conceição, Gabbia ha dovuto ancora una volta ripartire dal basso per guadagnarsi una maglia da titolare.

In una stagione complicata come quella vissuta dal Milan lo scorso anno, è comunque riuscito a lasciare il segno: lo ha fatto in campo, siglando il gol decisivo nel derby, e fuori, dimostrando personalità e responsabilità. È stato lui a metterci la faccia nei momenti difficili, diventando di fatto il capitano del Diavolo, anche senza indossare la fascia.

Milan, Gabbia è una certezza

Gabbia è stato uno dei pochi elementi della rosa a salvarsi. Eppure, non è bastato per garantirgli un posto da titolare sin da subito con Allegri. È chiaro che, se Thiaw fosse rimasto, il posto al centro della difesa a tre sarebbe stato inizialmente suo.

Il tecnico livornese, d’altronde, non ha esitato a riconoscere che Gabbia oggi vale più di quanto gli avessero raccontato. Ancora una volta, dunque, il centrale è partito in sordina, ma la faccia ha continuato a mettercela. Forse non tutti se ne sono accorti, ma Gabbia da qualche partita è ufficialmente diventato il vicecapitano del Milan: una scelta saggia e doverosa, vista la leadership ormai riconosciuta da tutti, dentro e fuori dal campo.

Sotto la guida di Allegri, Gabbia sta crescendo ulteriormente e costantemente. È difficile ricordare un suo errore in questo avvio di stagione, che lo ha visto sempre in campo, senza perdere un minuto e con una sola ammonizione.

È lui a guidare con autorevolezza il reparto arretrato, e Allegri sa di avere tra le mani un uomo e un calciatore destinato a raggiungere presto il top. Anche Gennaro Gattuso se n’è accorto, pur non avendogli ancora dato la maglia da titolare.

Il 26enne di Busto Arsizio sa che servirà pazienza, ma l’occasione arriverà — e, come sempre, saprà sfruttarla. Oggi Gabbia è il leader della terza miglior difesa della Serie A, dietro solo a Roma e Como, e non ha nulla da invidiare a Mancini, Buongiorno o Bastoni. Il futuro è sempre più dalla sua parte, magari al Milan e in Nazionale come i grandi del passato.