Allegri ritrova Rabiot, tutti i motivi per sorridere: uno fa impazzire i tifosi

Il francese è pronto a tornare a dare una mano alla squadra. Il tecnico livornese può davvero esultare

Adrien Rabiot è pronto a tornare. Massimiliano Allegri ritroverà così il suo pupillo, il calciatore a cui non rinuncerebbe mai, che ci ha messo davvero poco a prendersi il Milan.

Così appena arrivato è stato buttato nella mischia. Il suo esordio contro il Bologna è stato vincente, ma i tre punti sono arrivati anche nelle due gare successive contro l’Udinese, in trasferta, e il Napoli in casa. Con la Juve, a Torino, invece, un pari davvero amaro.

E’ questo, dunque, il ruolino di marcia del Diavolo con Adrien Rabiot in campo. Un ruolino di marcia che ha il sapore di Scudetto, contrariamente a quello senza il francese. Le partite saltate dall’ex Marsiglia sono state cinque, contro Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma e il il Milan ha vinto due volte e pareggiato tre.

Milan, con Rabiot torna l’ottimismo

Queste sono le ore delle critiche, quelle in cui sono finiti sotto la lente di ingrandimento diversi giocatori, che hanno fatto male come Estupinan e Nkunku. Al momento, dunque, appare complicato guardare al futuro con fiducia, ma il Milan è lì, al terzo posto a soli due punti dalla vetta occupata da Inter e Roma, non proprio un disastro.

E di notizie per guardare al futuro con un pizzico di ottimismo ce ne sono diverse. La prima, di cui vi abbiamo parlato ieri, è la possibilità di vedere finalmente insieme dall’inizio Leao e Pulisic, la seconda è certamente legata ad Adrien Rabiot.

Sono i numeri che ci dicono quanto sia importante per il Milan, il centrocampista francese. Il calciatore ha dimostrato di trovarsi alla perfezione con Luka Modric, che con il suo ritorno in campo, potrà respira un attimo senza avere tutte le responsabilità addosso.

Con il rientro di Adrien Rabiot, previsto già per il derby, la mediana del Milan potrà cambiare e tornare ad essere quella pensata da Massimiliano Allegri. Nella testa del tecnico livornese ci sono certamente l’ex Marsiglia e il croato e, nonostante le tante critiche, Youssouf Fofana.

Ma per la felicità di molti tifosi, l’ex Monaco può finalmente essere messo in discussione, grazie al rientro di Adrien Rabiot, ma anche per via della crescita di Samuele Ricci. La presenza di Fofana dall’inizio, dunque, non è così scontata: a puntare a quella maglia, nel breve, c’è anche Ruben Loftus-Cheek, che avrà due settimane per convincere Allegri a tornare a puntare su di lui. In attesa ovviamente di Ardon Jashari, che è venuto per diventare il titolare del Milan, ma gli infortuni lo hanno rallentato. Con Rabiot in campo tutto appare più facile