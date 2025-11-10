Come si chiamerà il nuovo San Siro: una scelta da 30 milioni a stagione

Milan e Inter a caccia del naming rights per il nuovo stadio: c’è già una prima ipotesi che potrebbe garantire 30 milioni a stagione

Milan e Inter hanno da poco completato l’acquisto dello stadio di San Siro, ma le due società si sono già mosse su un fronte strategico: la ricerca di un partner commerciale per i naming rights. L’obiettivo è individuare un marchio internazionale disposto a legare il proprio nome al nuovo impianto, con un investimento superiore ai 20 milioni di euro l’anno. Una mossa cruciale per aumentare i ricavi e consolidare la sostenibilità economica del progetto.

Nuovo stadio Milan e Inter, come si chiamerà: la prima ipotesi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le proprietà RedBird e Oaktree intendono costruire un modello di business solido fondato su tre pilastri principali: la rinascita dell’area dove sorgeva il Meazza, la condivisione dello stadio da parte di due club di fama mondiale come Milan e Inter, e la firma architettonica di Foster+Partners e Manica, due studi di riferimento nel panorama internazionale. In questa prima fase si stanno raccogliendo manifestazioni d’interesse da parte di potenziali sponsor, e tra le aziende interessate figura Generali, gruppo assicurativo tra i più importanti in Europa e da anni legato al mondo dello sport.

Stabilire ora il valore dell’accordo è complesso, ma il confronto con altre operazioni offre un parametro utile. La Juventus, nel 2020, ha siglato un contratto decennale con Allianz dal valore di 103 milioni di euro complessivi, per una quota annua stimata tra i 7 e i 10 milioni. Milan e Inter, però, puntano a un’esposizione mediatica globale che potrebbe portare il valore del naming rights a 25-30 milioni di euro a stagione. L’intesa, ancora in fase iniziale, sarà uno degli snodi più rilevanti del progetto del nuovo stadio, destinato a cambiare il volto del calcio milanese a partire dal 2031.