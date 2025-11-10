Milan, un portiere brasiliano per sostituire Maignan: Tare spiazza tutti

Spunta un nome nuovo per la porta rossonera: c’è un estremo difensore sudamericano che viene considerato per il dopo Maignan.

Il futuro di Mike Maignan è ancora incerto. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2026 e, per il momento, la trattativa sul rinnovo non è ripartita. Com’è noto, a febbraio-marzo scorso era stato raggiunto un accordo verbale al quale la società non ha dato seguito. Bisognava passare alla parte formale, invece c’è stato uno stop.

Il portiere francese si è irritato non poco per quanto successo ed era pronto a lasciare Milano nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Aveva detto sì al trasferimento al Chelsea, poi non concretizzato a causa dell’offerta giudicata troppo bassa dal club rossonero per il cartellino. Dopo aver parlato con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, l’ex di PSG e Lille si è convinto a rimanere. Tuttavia, non ha garantito che rinnoverà: esiste la reale possibilità che possa andarsene a parametro zero nell’estate 2026.

Calciomercato Milan, colpo dalla Saudi Pro League?

Da capire se nelle prossime settimane i dialoghi tra il Milan e Maignan potranno ripartire e portare a un eventuale accordo. Nel frattempo, è normale che la dirigenza stia valutando altri portieri per una eventuale sostituzione del francese.

Spesso si è parlato di Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma come profili monitorati in Serie A, ma si guarda anche all’estero. Ad esempio, piace Noah Atubolu del Friburgo: contratto in scadenza a giugno 2027 e dunque occasione di mercato a prezzo non esagerato.

Attenzione anche a un altro nome: Bento Matheus Krepski, brasiliano classe 1999 in forza all’Al Nassr. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, ha voglia di provare un’esperienza in Europa e sarebbe finito nel mirino sia del Milan sia dell’Inter, che aveva già pensato a lui qualche anno fa.

Ha un contratto che scade a giugno 2028 e percepisce uno stipendio di ben 6,1 milioni di euro netti annui. Dato che vorrebbe lasciare l’Arabia Saudita, sicuramente è disposto ad accettare un ingaggio a una cifra più bassa. Anche alle due milanesi, anche altre squadre europee hanno messo gli occhi su di lui.

Pagato 18 milioni di euro nel mercato estivo 2024, bisognerà capire quale prezzo farà l’Al Nassr. Possibile che la cifra sia simile a quella pagata per comprarlo dall’Athletico Paranaense.