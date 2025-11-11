Addio alla Juve dopo 6 mesi: clamorosa idea Milan per gennaio

La Juventus sta pensando di mandarlo via dopo soli sei mesi perché non convince: il Milan ci sta pensando per gennaio

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il calciomercato di gennaio. Santiago Gimenez, sul quale c’erano già dei dubbi in estate (tant’è che Tare lo aveva messo pubblicamente sul mercato), continua a non convincere. Non ha ancora segnato un gol in campionato e adesso è anche alle prese con un problema alla caviglia: potrebbe rientrare per il derby insieme a Rabiot. Non sta incidendo nemmeno Christopher Nkunku, costato 40 milioni per prelevarlo dal Chelsea: quello del centravanti non è il suo ruolo, ma da lui ci si aspettava comunque qualcosa in più. Ecco perché a gennaio Tare pensa ad un attaccante e sta valutando diversi nomi, fra cui Dovbyk della Roma e Panichelli dello Strasburgo, ma oggi Tuttosport ha parlato di una clamorosa idea che sta prendendo corpo in queste ore: arriva dalla Juventus, e no, non è Vlahovic.

La Juve vuole cederlo in prestito: il Milan ci pensa

La prima parte della stagione di Jonathan David con la maglia della Juventus non ha rispettato le aspettative. Dopo l’esordio con gol contro il Parma, il canadese ha faticato a lasciare il segno. Prestazioni sottotono, occasioni sprecate e una fiducia in calo lo hanno progressivamente allontanato dal centro dell’attacco bianconero.

Luciano Spalletti, dopo lo 0-0 nel derby con il Torino, ha commentato con chiarezza la situazione dell’attaccante, considerandolo «più utile nella parte finale delle partite». La titolarità è tornata saldamente nelle mani di Dusan Vlahovic, anche lui accostato al Milan in estate, elemento più adatto alle richieste del tecnico. Da parte della Juventus non c’è alcuna apertura ufficiale a una cessione, ma l’idea di un prestito non è esclusa se dovesse arrivare l’occasione giusta.

Gli estimatori non mancano. Chelsea e Tottenham hanno già chiesto informazioni, ma anche il Milan segue la situazione da vicino. David piace a Massimiliano Allegri, oggi alla guida dei rossoneri, che lo considera un profilo più adatto al suo modo di intendere l’attacco rispetto a Gimenez. In casa Milan si ragiona su eventuali opportunità di gennaio, soprattutto se la Juventus aprisse a un trasferimento temporaneo. Un’operazione del genere dipenderà però anche dal futuro del messicano, per ora confermato nonostante le difficoltà.

David ha con la Juventus uno contratto di cinque anni a 6 milioni netti a stagione. C’erano grandi aspettative e fiducia su di lui, ma ora entrambe vacillano. Resta la convinzione che il canadese possa ancora rilanciarsi. Negli ultimi tre anni al Lille non era mai sceso sotto i 25 gol stagionali, un biglietto da visita che lascia ancora aperta la speranza di rivedere quel talento. In casa Juve l’obiettivo è recuperarlo pienamente, ma il tempo inizia a stringere e il Milan resta alla finestra, pronto a intervenire se si presentasse l’occasione giusta.