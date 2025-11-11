Firma fino al 2030, appuntamento col Milan in sede: che colpo

Un giovane talento rossonero verso la firma di un nuovo contratto: le ultime news.

Il Milan continua a investire con decisione sul proprio settore giovanile, consolidando una strategia che punta alla crescita interna e alla valorizzazione dei talenti emergenti che possano diventare risorse da Prima Squadra. In un contesto calcistico come quello italiano in cui il potenziale economico è ridotto rispetto a quello delle big europee, la dirigenza rossonera prosegue nel percorso di costruzione di una base solida e sostenibile per il futuro.

In quest’ottica si inserisce il rinnovo di Emanuele Sala, classe 2007, che prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 2030. Una mossa importante, riportata da Nicolò Schira, che testimonia la fiducia del club nei confronti di uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio rossonero. Attualmente impegnato con il Milan Futuro, Sala è già entrato nel giro della Prima Squadra, con Massimiliano Allegri che lo ha convocato nelle partite di Serie A contro Fiorentina e Pisa.

Emanuele Sala: il Milan crede in lui per il futuro

Sala è un centrocampista apprezzato per la sua intelligenza tattica, la capacità di adattarsi a diversi ruoli e la notevole personalità nonostante la giovane età. Nell’ambiente Milan è ritenuto un giovane con buone prospettive.

Il rinnovo fino al 2030 rappresenta dunque un investimento a lungo termine su un ragazzo che la piena fiducia del club. Un club che non vuole soltanto acquistare talenti già formati, ma che intende anche costruirli, accompagnandoli passo dopo passo in un percorso di crescita fino al calcio dei grandi.

Il Milan ha anche creato una squadra Under 23 per cercare di facilitare il salto dalla Primavera alla Prima Squadra. Il progetto Milan Futuro non è partito benissimo, dato che alla prima stagione c’è stata la retrocessione dalla Serie C alla Serie D, però l’obiettivo è quello di sfruttarlo per aiutare i giovani nel loro cammino.

Sala ha messo assieme 7 presenze tra campionato e Coppa Italia con la squadra allenata da Massimo Oddo, che nella classifica del girone B occupa il quinto posto con 17 punti, a -9 dal capolista Chievo Verona. Ci si aspettava un inizio di stagione migliore, ma mancano ancora tante partite e con il passare del tempo il gruppo dovrebbe diventare più solido (ci sono stati tanti cambiamenti) e produrre risultati più in linea con le aspettative.

Da ricordare che il progetto Milan Futuro è sempre in mano a Jovan Kirovski, dirigente americano venuto in Italia grazie a Zlatan Ibrahimovic, che lo aveva conosciuto quando giocava negli Stati Uniti nel Los Angeles Galaxy. Il contratto di Kirovski è in scadenza e non è affatto escluso che possa andarsene nel 2026.