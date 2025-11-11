Lewandowski al Milan a costo zero idea concreta: Tare ha un grosso vantaggio

Lewandowski si libererà dal Barcellona a costo zero a fine stagione e il Milan pensa a lui in un affare stile Modric: Tare ha un grosso vantaggio da sfruttare

Si sta parlando tanto in queste ore, di nuovo, del possibile affare Lewandowski a parametro zero. Un colpo alla Luka Modric, per intenderci. Un acquisto di spessore internazionale, di esperienza, di quelli che, in un modo o nell’altro, e in ogni ambito, alzano il livello della squadra e anche del club stesso. Il Milan ha fortemente bisogno di giocatori così perché, si sa, e non è retorica, vestire la maglia rossonera è diverso rispetto a qualsiasi altra. Lewandowski è un campione straordinario: con il Bayern Monaco ha vinto tutto quello che c’era da vincere (e avrebbe meritato anche il Pallone d’Oro se non fosse che, nel 2020, causa Covid, l’edizione fu cancellata) e si è rimesso in gioco benissimo anche in una realtà come il Barcellona.

Un attaccante dalle qualità incredibili: tanti gol ma anche tanto lavoro per la squadra, tecnica sopraffina, assist e gioco di raccordo. Insomma, un fuoriclasse del ruolo, come lo è Modric per il centrocampo. A giugno prossimo è in scadenza e, ad oggi, non ci sono i margini per un rinnovo. Il Barcellona è, come al solito, alle prese con grossi problemi finanziari e il suo enorme stipendio non è più sostenibile.

Perché il Milan può davvero arrivare a Lewandowski

Lewandowski è appena rientrato da un infortunio ed è quindi concentrato solo sulla stagione in corso. Ha l’obiettivo di recuperare la miglior forma possibile e di vincere di nuovo col Barcellona come l’anno scorso. In bacheca è mancata solo la Champions League, sfumata in semifinale per mano dell’Inter, lui non ha giocato entrambe le partite per infortunio. Ecco, a proposito: i problemi fisici recenti sono l’unico aspetto sul quale riflettere per un suo eventuale acquisto, ma per il resto non ci sono obiezioni di nessun tipo.

Inoltre il Milan ha un grosso vantaggio. Lewandowski, infatti, non sembra avere alcuna intenzione, come Modric, di andare in Arabia Saudita o in Major League Soccer. A 36 anni si sente ancora in grado di fare la differenza e per questo vuole giocare in Europa. Ed è questa un’opportunità per i rossoneri esattamente come accaduto per Luka: a quest’età, Robert difficilmente troverà squadra in Premier League (dove si preferisce investire e dare spazio ai più giovani) e non valuta altre sistemazioni in Spagna. Da escludere la Ligue 1 perché anche il Psg da qualche anno ha intrapreso la strada della gioventù. Ecco quindi che resta il campionato italiano come “ultima spiaggia”: l’unica squadra che può ostacolare il Milan è l’Inter, ma ad oggi non ci sono segnali di interessamento da parte dei nerazzurri. Ce ne sono, invece, sui rossoneri: l’influencer Luca Cohen è stato il primo a parlare di questa possibilità, confermata poi anche da fonti spagnole e, infine, italiane.