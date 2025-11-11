Milan, firma per un anno: tutto pronto per il colpo

I rossoneri hanno deciso: rinnoverà per un’altra stagione. La firma potrebbe arrivare a breve, di seguito tutti i dettagli

Aveva colto tutti di sorpresa la scelta del Milan di prendere Luka Modric a parametro zero. Una strana scelta, in totale controtendenza con il passato. Fondamentale Igli Tare, che è volato fino in Croazia per convincerlo a firmare e accettare. Non ci ha pensato su due volte, Luka, milanista fin da bambino. Piuttosto che ritirarsi o, peggio ancora, di finire nel campionato arabo a raccattare gli ultimi milioni della sua carriera, ha scelto di coronare il suo sogno: vestire la maglia del Milan. E, al tempo stesso, ha realizzato anche il nostro di sogno. In molti erano convinti che sarebbe arrivato per dare una mano in spogliatoio, per aiutare la squadra a crescere ma con un minutaggio in campo limitato. Invece, nelle undici partite finora giocate dal Milan, ha totalizzato 989 minuti. Le gioca tutte, sempre e comunque, dall’inizio alla fine. E fa ancora la differenza. A vederlo così, sembra avere molto meno dei suoi 40 anni. E quindi, perché non immaginare ancora un futuro insieme?

Modric e il Milan ancora insieme, i dettagli

Modric ha firmato un contratto col Milan fino a giugno 2026, quindi di un solo anno, ma con un’opzione per prolungare di un’altra stagione. Al momento, il centrocampista croato e la società sono totalmente concentrati sul campo e sugli obiettivi da raggiungere: il ritorno in Champions League è fondamentale ma un giocatore come Modric di certo non si accontenta del quarto posto e guarda giustamente allo Scudetto.

Il croato, da grande campione qual è, sa benissimo che questo Milan può puntare all’obiettivo massimo. Con una rosa di primo livello e senza altri impegni oltre il campionato, Allegri e i suoi devono provare a vincere: è un’occasione quasi più unica che rara. E per ora Modric sta pensando solo a quello, anche perché alla sua età è giusto che si concentri sul presente. Solo nei prossimi mesi, quindi, insieme alla società, deciderà se proseguire insieme o se, invece, fermarsi dopo una sola stagione. Il Milan, da parte sua, sembra avere già le idee piuttosto chiare: Tare è pronto ad attivare subito l’opzione per prolungare fino a giugno 2027, e anche il giocatore sembra disposto a farlo. Ma la decisione definitiva verrà presa in Primavera, quando tutto sarà più chiaro e definito. Intanto godiamoci le gesta di un campione che non ha nessuna intenzione di mollare.