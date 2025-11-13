El Shaarawy firma a zero, colpo a sorpresa in Serie A

Le ultimissime notizie relative al calciomercato. L’ex giocatore del Milan è pronto a cambiare maglia: ecco il suo futuro

Non manca molto alla riapertura del calciomercato. A gennaio si tornerà a trattare. Lo farà il Milan che deve migliorare un organico, apparso con la coperta corta in questi primi mesi di stagione. Massimiliano Allegri, come più volte detto, spera di poter abbracciare almeno altri due calciatori.

Non è un segreto, d’altronde, che già in estate il tecnico livornese si augurava di avere un centravanti d’area di rigore e un difensore esperto. Alla fine sono arrivati Christopher Nkunku, non proprio un bomber, e il giovanissimo Odogu. Durante il mercato invernale, dunque, si proverà a correre ai ripari se ci sarà l’opportunità giusta da cogliere.

In queste settimane così si sonderà il terreno per capire quali possibilità ci siano. Allo stesso tempo, Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando ai rinnovi: ci sono già diversi giocatori per i quali è stata avviata una trattativa. Per Fikayo Tomori, ad esempio, il Diavolo si augura di arrivare a dama già prima di Natale.

Anche per Alexis Saelemaekers non dovrebbe essere complicato raggiungere un accordo. Sia il belga che l’inglese hanno contratti in scadenza nel 2027. Il Milan è dunque a lavoro per evitare nuovi casi Mike Maignan. Ad oggi per il francese non c’è alcun tipo di accordo.

El Shaarawy via dalla Roma, colpo in Serie A

Il rischio è chiaramente quello di vederlo partire a zero. Un rischio che accomuna diverse squadre: d’altronde anche il Diavolo sta lavorando con quei calciatori che potrebbero non rinnovare il proprio accordo con l’attuale club. Robert Lewandowski è sicuramente il profilo più ambizioso, ma ce ne sono altri.

Christensen del Barcellona vedrà scadere il proprio accordo fra qualche mese, al pari di tanti altri. In casa Roma, ad esempio, ci sono tre giocatori attenzionati: il primo è sicuramente Pellegrini, pronto a lasciare il giallorosso dopo tantissimi anni.

Potrebbe fare lo stesso Celik, finito nel mirino del Milan: il turco diversamente dall’italiano è diventato un punto fermo della squadra di Gian Piero Gasperino. Lo stesso non si può dire per Stephan El Shaarawy che fino alla scorsa stagione aveva recitato un ruolo importante all’interno della squadra capitolina. Ora i tempi appaiono maturi per un addio. Per il ‘Faraone’, ex Milan, c’è già una squadra pronta ad accoglierlo. Stiamo parlando del Genoa, club per il quale ha già giocato.