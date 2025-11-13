Milan, dura smentita: “È irrispettoso”, salta l’affare alla Beckham

Il calciatore ha smentito in maniera secca e dura ogni tipo di voce sul Milan e non solo: l’affare per gennaio quindi salta

Con l’arrivo di Luka Modric in estate, il Milan ha fatto una scelta in totale controtendenza rispetto al passato. RedBird ha accettato l’idea di acquistare e investire in un giocatore di 40 anni. Decisivo per questo acquisto Igli Tare, uomo di calcio che, a differenza degli altri dirigenti, sa quanto è importante avere in una squadra come il Milan elementi di questo tipo che siano in grado di sopportare le pressioni ed essere leader. Un aspetto molto sottovalutato in questi anni dalla società. E ora Tare sembra averci preso gusto: l’anno prossimo vuole anche Robert Lewandowski, in scadenza a giugno 2026. In più, negli ultimi mesi si è parlato anche di un’altra clamorosa idea: Son. L’estate scorsa, dopo tantissimi anni, ha lasciato il Tottenham per andare in Major League Soccer, a Los Angeles, nella stessa squadra che era stata di Olivier Giroud pochi mesi fa prima del ritorno in Francia al Lille.

Calciomercato Milan, salta il colpo alla Beckham

L’affare Son, secondo alcune indiscrezioni, era impostato in stile David Beckham, e quindi un prestito di pochi mesi nel periodo invernale, cioè quando il campionato in America è fermo per la pausa. Erano circolate indiscrezioni su un interesse del Milan per questo tipo di affare: il sudcoreano, a 33 anni, avrebbe portato in rossonero altre esperienza ma soprattutto una qualità fuori dal comune.

Ed è stato lo stesso Son a commentare queste voci in un’intervista di queste ore. Intervenuto a TV Chosun, ha categoricamente smentito questa possibilità. Ha definito addirittura “irrispettose” nei confronti del LAFC, la sua attuale squadra in MLS, queste voci. Ecco, di seguito, la dura smentita dell’ex Tottenham: “Non ho mai discusso nemmeno una volta di un trasferimento in un’altra squadra durante l’inverno. Solo il fatto di menzionare tali conversazioni potrebbe essere irrispettoso nei confronti del LAFC. Posso confermare che non è vero“. L’affare quindi non si farà, com’era ampiamente prevedibile. Le indiscrezioni infatti erano circolate un po’ sui social senza un grosso fondamento. Ma tutto è possibile e quindi una piccola porta si era aperta, ma ora è stata definitivamente chiusa in prima persona dal diretto interessato.