Amichevole Milan Virtus Entella, scelta ufficiale di Allegri: subito titolari

Sta per iniziare l’amichevole fra Milan e Virtus Entella di stamattina: Allegri li schiera subito titolari, i dettagli

Il Milan stamattina sarà impegno a Solbiate Arno in un’amichevole contro la Virtus Entella, organizzata dai rossoneri durante questa sosta per dare minutaggio e spazio a chi è appena rientrato da un infortunio. Ad esempio è il caso di Christian Pulisic, che ha ritrovato il campo a Parma (e ha anche sfiorato il gol della vittoria) e deve ritrovare la condizione in vista del derby al rientro del 23 novembre. Infatti Allegri lo schiera subito dal primo minuti in attacco insieme a Magrassi, l’attaccante del Milan Futuro (ci sono tanti ragazzi della squadra U23 a disposizione oggi di Allegri).

Titolare è anche Ardon Jashari, che è stato invece fermo per molto più tempo. Era fine agosto quando si è infortunato al perone: una frattura causata da un intervento in allenamento di Santiago Gimenez. Fermo per due mesi, è rientrato la scorsa settimana per allenarsi e fra i convocati, ma per adesso non ha rivisto il campo. Con la maglia rossonera ha giocato solo scampoli di partita contro Bari e Cremonese, quindi nelle primissime due gare della stagione.

Dal primo minuto gioca anche Pervis Estupinan. Lui è rientrato ed è stato subito lanciato titolare a Parma dopo l’infortunio, e purtroppo è stato protagonista in negativo su entrambe le reti subite. La crescita di Bartesaghi rischia di togliergli spazio ma lui vuole dimostrare di essere all’altezza della situazione. Questa amichevole servirà anche a lui. Gli altri titolari: Fofana, Loftus-Cheek, Terracciano. Per il resto, è la formazione del Milan Futuro.

La formazione ufficiale

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

Dove vedere l’amichevole fra Milan e Virtus Entella

La partita verrà trasmessa in diretta su Milan TV (disponibile su DAZN, Sky e Amazon Prime Video Channels) e in streaming tramite YouTube e l’app ufficiale del club. Un’occasione per i tifosi di seguire da vicino la crescita dei rossoneri e i test di Allegri in vista dei prossimi impegni ufficiali.