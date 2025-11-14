Il Milan lo riporta in Italia dopo 13 anni: Ibrahimovic decisivo

Il calciatore azzurro è finalmente pronto ad approdare nel nostro massimo campionato. L’annuncio non lascia dubbi: c’è lo zampino dello svedese

Manca dall’Italia ormai da tredici anni. In questo lungo periodo, però, ha spesso difeso i colori azzurri della Nazionale. Ora, dopo essere stato per molto tempo una pedina fondamentale, non è più nel giro. Gennaro Gattuso non lo ha mai chiamato, ma a 33 anni (compiuti lo scorso 5 novembre) può ancora rientrare, tornando ad essere decisivo.

Stiamo parlando di Marco Verratti, che per un periodo non certo breve, è stato considerato il miglior centrocampista italiano. Dopo l’avventura con il Psg ha però staccato con il calcio ad alti livelli, scegliendo di giocare nel mondo arabo. Oggi il classe 1992 è in forza all’Al Duhail in Qatar.

Verratti ha recentemente parlato ai microfoni di Sky Sport, per Sky Sport Insider, facendo capire che un approdo in Serie A, dove non ha mai giocato, non è da escludere: “Nel calcio tutto è possibile, vediamo – afferma il centrocampista – Per adesso sto qui, finisco quest’anno e poi vediamo. Non chiudo le porte a niente, ma mi piace vivere il presente e non pensare tanto al futuro. Vedremo alla fine dell’anno cosa ho voglia di fare e cosa ha voglia di fare la mia famiglia”.

Verratti, tra Ibra e Pescara

Nel frattempo, Verratti ha dichiarato di fare il tifo per il Milan in questa lotta scudetto: “Seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica”.

Il centrocampista, dunque, è uscito allo scoperto, rivelando di simpatizzare per il Diavolo. Chissà che il rapporto speciale che ha con Zlatan Ibrahimovic, non lo porti un giorno a vestire proprio il rossonero. Luka Modric, d’altronde, ha dimostrato che i campioni non hanno età. Verratti, come detto, ha solamente 33 anni: la palla passa dunque all’italiano e alla sua voglia di mettersi ancora in gioco ad alti livelli.

Forse, però, la sua destinazione più probabile rimane il Pescara: “E’ la mia squadra, per me è tutto. Intanto spero che il Pescara possa tornare in Serie A un giorno, poi vedremo… sicuramente giocare con la squadra in cui sei cresciuto, nella massima serie è un sogno per tutti i ragazzi”.