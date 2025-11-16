Rinnovo Tomori, accordo ad un passo: stabilita la data della firma

Tomori ad un passo dalla firma col Milan per il rinnovo, tutti i dettagli sull’accordo: ecco quando firmerà il nuovo contratto

Il Milan, nel giro di pochi mesi, ha cambiato idea. Fikayo Tomori è tornato a livelli elevati sotto la guida di Massimiliano Allegri. La crescita dell’inglese coincide con una fase in cui la squadra ha ritrovato una certa solidità, che è venuta però un po’ a mancare nelle ultime uscite. Tomori, rientrato da poco da un infortunio, ha alzato il rendimento dopo anni complicati, mettendo insieme prestazioni dal peso specifico notevole nelle sfide più complesse. Oggi è un giocatore centrale nella struttura rossonera e la società considera questo percorso un valore da proteggere senza esitazioni. Fa strano pensare che a gennaio è stato ad un passo dalla cessione al Tottenham, sfumata per volontà del giocatore stesso.

Il Milan blinda Tomori: Allegri decisivo

I rossoneri, insieme al difensore, ora lavorano sul rinnovo. Sono già stati definiti i contorni della proposta per estendere l’accordo: l’idea è quella di portare la scadenza al giugno 2029, opzione accolta positivamente dal giocatore, convinto di poter continuare il suo percorso in rossonero e diventare definitivamente un senatore (è uno dei pochi rimasti dello Scudetto del 2022). La firma dovrebbe arrivare entro fine anno.

Il Milan è quindi adesso pronto a riconoscere il percorso di crescita fatto da Tomori, premiando non solo il rendimento ma anche l’atteggiamento e l’attaccamento a maglia e squadra. Il suo destino in rossonero sembrava segnato: dopo aver sfiorato il Tottenham a gennaio, i rossoneri avrebbero potuto venderlo a giugno, ma Allegri ha chiesto e ottenuto la sua conferma. Oggi la possibilità di andar via è lontana: la priorità è confermare il legame con i rossoneri, consolidando una linea difensiva costruita attorno a figure solide e affidabili.

Il rinnovo di Tomori si inserisce in una strategia più ampia che punta a stabilizzare i punti fermi della rosa: oltre a lui, infatti, c’è una trattativa in corso anche con Saelemaekers, altro punto fisso della squadra di Allegri. Meno prioritario è il rinnovo di Pulisic, sul quale c’è un’opzione di rinnovo di un anno in favore dei rossoneri. Al rinnovo dell’inglese, poi, bisognerà aggiungere almeno un nuovo acquisto, magari già a gennaio: Joe Gomez, Mario Gila e Kim Min-jae i nomi più caldi.