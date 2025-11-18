Le speranze di Chivu si riducono: grave perdita per il derby

Il giocatore rischia seriamente di saltare la sfida di domenica sera contro il Milan. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Se in settimana Adrien Rabiot dovesse dare segnali positivi, la formazione per il derby sarebbe già praticamente fatta per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, al momento, ha davvero pochi dubbi: per la prima può affidarsi alla coppia offensiva alla quale aveva pensato in estate, impiegata dall’inizio solo in Coppa Italia contro il Bari.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, dunque, ecco il duo Rafa Leao-Cris Pulisic. Non ci sono dubbi nemmeno in difesa, dove con il rientro a pieno regime di Fikayo Tomori, tornerà la classica linea a tre con Gabbia e Pavlovic. A centrocampo con Rabiot spazio ovviamente a Luka Modric. Youssouf Fofana, poi, è il candidato numero uno a giocare dall’inizio nonostante le tante critiche ricevute.

Sugli esterni la certezza è ovviamente rappresentata da Alexis Saelemaekers, titolarissimo a destra, dubbi (forse il più grande) sulla sinistra, con Bartesaghi che si candida a giocare dall’inizio, prendendo il posto di Estupinan.

Inter-Milan, le scelte di Chivu per il derby: c’è un grande dubbio, ora preoccupa

Per quanto riguarda l’Inter, c’è qualche dubbio in più, ma davanti a Sommer dovrebbero giocare Akanji, Bissek e Bastoni. A centrocampo, con l’indisponibilità di Mkhitaryan, il trio prescelto sarà sicuramente quello formato da Barella, Calhanoglu e Susic.

In avanti, il recuperato Marcus Thuram farà ovviamente coppia con Lautaro Martinez. Sugli esterni, la certezza è rappresentata da Federico Dimarco sulla sinistra. A destra, invece, il grande punto interrogativo è rappresentato da Dumfries.

Oggi da Appiano Gentile è giunta notizia di un pessimismo sempre più dilagante sull’olandese, rientrato a Milano con un problema alla caviglia. I nerazzurri non vogliono correre rischi: proprio per questo si scaldano Carlos Augusto, Luis Henrique e Matteo Darmian per sostituirlo.

Tra i tifosi del Milan – basta farsi un giro sui social per rendersene conto – c’è però la convinzione che si tratti solamente di pretattica e che alla fine sarà regolarmente in campo. Dumfries, qualora giocasse, sulla sua corsia, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, non si ritroverebbe Theo Hernandez, bensì uno tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan, non proprio la stessa cosa. Nei prossimi giorni ne capiremo certamente di più