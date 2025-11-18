L’infortunio è più grave del previsto, non ce la fa: salta la sfida contro il Milan

Le ultimissime notizie relative al calciatore, che rischia di saltare la gara contro il Diavolo: il punto della situazione

Dopo la pause per le nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. Lo farà ovviamente anche il Milan, atteso da una gara davvero impegnativa. Domenica sera a San Siro, alle ore 20.45, i rossoneri saranno ospiti dell’Inter di Cristian Chivu. Un derby d’alta classifica come non accadeva da anni, un derby che vale dunque più del solito.

Sono i vice campioni d’Europa ad essere avanti, dopo il passo falso del Diavolo a Parma. Un passo falso che Massimiliano Allegri e i suoi giocatori vogliono dimenticare definitivamente, magari con un successo. Il Milan si presenta alla terza sosta in condizioni decisamente migliori rispetto alla seconda, dove il tecnico livornese ha dovuto fare i conti con diversi stop davvero gravi.

Le assenze di Cris Pulisic e Adrien Rabiot si sono fatte sentire non poco, ma non sono state le uniche. Il Milan per molte gare ha fatto a meno anche di Pervis Estupinan, oltre che di Ruben Loftus-Cheek. Ardon Jashari, poi, è rientrato solo una decini di giorni fa. Hanno subito degli stop poi anche Fikayo Tomori e Santi Gimenez.

Niente Milan per l’attaccante: il punto della situazione

Proprio il messicano è atteso al rientro al pari di Adrien Rabiot: l’infermeria, così, potrebbe finalmente essere totalmente vuota. Una fantastica notizia in vista delle tantissime partite che il Milan sarà chiamato ad affrontare.

Dopo l’Inter, il mese di di novembre andrà in archivio con la sfida contro la Lazio, il 29 novembre. Qualche giorno dopo, il 4 dicembre, all’Olimpico i rossoneri giocheranno ancora contro i biancocelesti di Maurizio Sarri per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, in programma il 4 dicembre. Poi sarà la volta della gara contro il Torino – l’8 dicembre – e con il Sassuolo, prima della partenza per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana

Guardando alle prossime due partite, dopo il derby di Milano, arrivano novità per quanto riguarda la squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti dovranno fare a meno di Matteo Cancellieri, che aveva rimediato una lesione miotendinea, ancora per un po’. L’infortunio era arrivato nella gara contro l’Atalanta a ottobre e i tempi si sono allungati. Il 23enne, come riporta Sport Mediaset, dovrebbe saltare anche la doppia sfida contro il Milan.