Rabiot titolare nel derby: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello sulle condizioni di Rabiot in vista del derby: Allegri sta valutando una possibile titolarità, i dettagli

Adrien Rabiot è vicino al rientro in gruppo a Milanello. Il centrocampista francese, fermo da metà ottobre per una lesione al soleo rimediata in nazionale, ha completato il recupero e nelle prossime sedute sarà pronto a riprendere gli allenamenti con i compagni. La sua presenza nel derby contro l’Inter domenica potrebbe dare al Milan una spinta importante a centrocampo.

Allegri valuta le condizioni di Rabiot

Secondo la Gazzetta dello Sport, Max Allegri vorrebbe schierare Rabiot subito dal primo minuto. Tutto dipenderà, ovviamente, da come andranno questi giorni. Se il francese offrirà le giuste garanzie, avrà la maglia da titolare; in caso contrario, il tecnico potrebbe puntare su Samuele Ricci o Ruben Loftus-Cheek. Il primo garantirebbe continuità, visto che ha preso il posto di Rabiot in queste settimane di assenza; il secondo invece è una soluzione da tenere in considerazione per proporre un centrocampo con caratteristiche diverse.

Più probabile che, in caso di forfait di Rabiot, Allegri scelga la continuità con Ricci, utilizzato pochissimo da Gattuso in Nazionale in queste settimane.

L’importanza di Rabiot

Il ritorno di Rabiot è fondamentale per il Milan. In questo mese di assenza (si è infortunato in Nazionale a metà ottobre), si è sentito parecchio il suo apporto sotto tutti i punti di vista. Non a caso, senza di lui i rossoneri hanno iniziato a subire tanti più gol dopo un periodo di ottimo rendimento nelle primissime gare. La sua fisicità ma soprattutto il suo contributo dal punto di vista tattico è essenziale, oltre ad essere una mina vagante anche per la fase offensiva. Allegri valuterà attentamente forma fisica e condizione mentale, per decidere se inserire Rabiot dal primo minuto o dosarne il minutaggio. La regola è sempre la stessa: nessun rischio.