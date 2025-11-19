Calhanoglu meglio di Modric: la Top 11 del derby fa discutere (VIDEO)

La Gazzetta dello Sport ha stilato la Top 11 del derby nel Podcast “La Tripletta”. Due scelte stanno facendo molto discutere

In queste settimane senza campionato si parla soltanto del derby in arrivo. E con pochi argomenti a disposizione per via della sosta, ecco spuntare sui social classici giochini per creare in qualche modo un contenuto appetibile. La Gazzetta dello Sport, durante il Podcast ‘La Tripletta’, ad esempio ha creato la Top 11 di giocatori e allenatori di Milan e Inter. Una formazione che sta facendo parecchio discutere per alcune scelte, in particolare due: Hakan Calhanoglu preferito a Luka Modric e Christian Chivu preferito a Massimiliano Allegri.

Partiamo dal primo confronto. Sembra assurdo ma sì, fra Calhanoglu e Modric è stato scelto il primo. “Bisogna capire: valore assoluto o ad oggi? Ad oggi Calhanoglu, ha 10 anni in meno. Anche 6 Champions in meno…“, le parole del giornalista Filippo Conticello. Seguito poi anche da Luigi Garlando: “Faccio scopa e dico Calhanoglu“. La premessa di questa scelta è che non si considera il valore assoluto ma quello che è il valore di oggi. Se sul valore assoluto non c’è nemmeno partita, anche su quello odierno potremmo avere delle obiezioni visto il rendimento di croato in questo inizio di stagione.

Per quanto riguarda invece la scelta fra Chivu e Allegri, Garlando la giustifica così: “Chivu nasce in questo campionato e ha dato più rispetto a quello che ha dato Allegri e quindi lo premio“. Anche in questo caso ci sono polemiche in merito, con fiumi di commenti di contestazione sui social, ma quanto detto dal giornalista potrebbe essere condivisibile. Nonostante tutte le difficoltà del caso, l’allenatore rumeno è riuscito a portare una sua identità e anche risultati, in campionato e in Champions. Allegri ha rimesso in piedi il Milan, ma Chivu ha fatto finora ancora meglio.

Altri punti interessanti della Top 11 del derby partorita dalla Gazzetta dello Sport: Maignan preferito a Sommer, Gabbia ad Acerbi, Bastoni a Pavlovic, Dumfries a Saelemaekers (tanti dubbi anche qui) e Lautaro Martinez a Rafael Leao.

Maignan; Akanji, Gabbia, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Rabiot, Dimarco; Pulisic, Lautaro Martinez.