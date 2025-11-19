Inter, un altro infortunio: dopo Dumfries, problemi anche per un centrocampista

Dopo lo stop di Dumfries, in forte dubbio per il derby, Chivu deve fare i conti con un altro infortunio: tutti i dettagli

Il successo della Polonia contro Malta ha regalato a Piotr Zielinski una serata brillante, tra goal e assist per Robert Lewandowski. Una prova di qualità che aveva confermato l’ottimo momento del centrocampista, ma la festa è durata poco. Lo stop nel finale della partita ha lasciato un’ombra in casa Inter, dove tutti attendono risposte rapide in vista del derby contro il Milan. La valutazione di oggi ad Appiano Gentile diventa decisiva per non rischiare di perdere un titolare designato.

Le parole di Zielinski preoccupano Chivu

La conferma del problema è arrivata dalle parole dello stesso Zielinski, che al termine della gara ha spiegato la situazione con grande chiarezza: “Il polpaccio e la parte bassa della schiena erano molto doloranti, ma mi riprenderò“. Un messaggio che ha rassicurato parzialmente gli interisti perché non ha cancellato del tutto ogni dubbio. Al momento non è stato programmato alcun esame, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma il monitoraggio è costante.

Solo nelle prossime 24 ore sarà possibile capire se il giocatore potrà seguire un percorso di recupero rapido o se servirà più cautela a pochi giorni dal confronto con i rossoneri. Chivu aveva intenzione di schierarlo dal primo minuto nel derby, sfruttando la sua condizione mentale e tecnica, e la decisione definitiva dipenderà dalle reazioni fisiche delle prossime ore.

Le condizioni di Dumfries e Calhanoglu

In questo momento Zielinski resta comunque in corsa per una maglia da titolare: se le cose non dovessero andare per il meglio, è pronto Sucic. La situazione è più complicata per Denzel Dumfries, che convive con un fastidio alla caviglia non semplice da smaltire. Le sensazioni non sono ottimistiche e, salvo sorprese, verrà valutata la possibilità di rilanciare Carlos Augusto sul lato destro, preferito a Luis Henrique. Anche Calhanoglu è rientrato anzitempo dalla Nazionale per un problema al polso, ma le sue condizioni non preoccupano: al derby ci sarà, e la sfida con Luka Modric rischia di diventare la chiave della gara.