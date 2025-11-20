Allegri come Conte, la mossa tattica per battere l’Inter: a Napoli ha funzionato

Il Milan come il Napoli contro l’Inter: la mossa di Allegri per mettere in difficoltà i nerazzurri proprio come aveva fatto Conte

Allegri prende spunto da Conte per battere l’Inter. Durante questi giorni di sosta, Max ha potuto pensare con calma alla miglior strategia per affrontare i nerazzurri nel derby. Rabiot è rientrato in gruppo, ma Santiago Gimenez difficilmente ci sarà. E questo apre le porte ad un attacco inedito: Leao e Pulisic insieme per la prima volta titolari in questa stagione. Una soluzione che è nella testa di Allegri da tempo ma che, a causa degli infortuni, prima di uno e poi dell’altro, non ha mai potuto attuare con continuità. Con entrambi ormai rientrati a pieno regime, è questa la volta giusta: e contro l’Inter rischia di essere anche l’arma decisiva.

Pulisic e Leao come David Neres per far soffrire l’Inter

Allegri come Antonio Conte: nel recente Napoli-Inter, finita 3-1 in favore degli azzurri, l’allenatore leccese aveva sorpreso Chivu con la mossa di David Neres centravanti. Senza l’infortunato Hojlund né Lukaku, il brasiliano è stato preferito in quella posizione a Lorenzo Lucca, costato oltre 30 milioni in estate. Ed è stata una scelta vincente: il movimento continuo di Neres, il lavoro di raccordo coi centrocampisti e l’assenza di riferimenti per Acerbi sono stati decisivi per la vittoria del Napoli. Ed è quello che potrebbe accadere anche domenica con Pulisic e Leao.

🇨🇲🪄 Napoli midfielder André-Frank Zambo Anguissa (29) vs Inter. Brilliant. 👏 pic.twitter.com/ttDVXhAkXV — EuroFoot (@eurofootcom) October 27, 2025

Il ruolo chiave di Rabiot

Nessuno dei due occuperà una posizione fissa: probabilmente Pulisic partirà sul centro sinistra e Leao dal centro destra, ma sicuramente entrambi alterneranno la loro posizione. Perché queste sono le loro caratteristiche, e tornano molto comodo per la strategia di Allegri. La difesa nerazzurra soffre particolarmente questo tipo di lavoro degli attaccanti, come abbiamo visto al Maradona, anche perché il movimento perpetuo di Neres, e quindi anche di Leao e di Pulisic, ha favorito l’inserimento dei centrocampisti (in Napoli-Inter hanno segnato McTominay e Zambo Anguissa). E qui entra in gioco il ruolo cruciale di Rabiot.

Allegri sta spingendo tantissimo per il recupero rapido del centrocampista francese per questo motivo. Se nei prossimi giorni darà buone sensazioni, l’ex Marsiglia giocherà dal primo minuto. Le sue caratteristiche sono perfette per quel tipo di lavoro: Rabiot può sfruttare gli spazi lasciati liberi da Leao e Pulisic (che proveranno ad attirare le marcature dei difensori) per dare ampio sfogo al suo straordinario tempismo negli inserimenti e far male alla difesa nerazzurra. Lo stesso vale per Fofana, che però ha meno qualità in finalizzazione, come ha ampiamente dimostrato in questo inizio di stagione.