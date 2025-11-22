Si è appena operato: salta il Milan per infortunio

Il giocatore sarà costretto a dare forfait per la gara contro i rossoneri. Ora non ci sono davvero più dubbi: il punto della situazione

Dopo la pausa per le nazionali torna finalmente la Serie A. Lo farà con la sfida più attesa della stagione per i tifosi rossoneri: domenica sera a San Siro, infatti, il Milan sarà ospite dell’Inter per il derby d’alta quota. Contrariamente alle ultime stracittadine, infatti, il Diavolo è finalmente lì, in cima alla classifica, come non succedeva da tempo.

Una vittoria, permetterebbe agli uomini di Massimiliano Allegri di scavalcare i cugini di Cristian Chivu. I rossoneri hanno usufruito della sosta per ricaricare le pile e recuperare alcuni giocatori che sono stati in infermeria per infortunio. Ci sarà il ritorno, dopo oltre un mese, di Adrien Rabiot. Un recupero prezioso per il tecnico livornese che non ha alcun dubbio nel mandarlo in campo fin dall’inizio.

Poi, a partita in corso, potrà pensare di sostituirlo: le alternative stavolta, d’altronde, non mancano. C’è anche il rientro di Ardon Jashari che sarà in panchina così come Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. A giocare dall’inizio, infatti, dovrebbe essere ancora Youssouf Fofana, insieme ovviamente a Luka Modric.

Milan, dopo l’Inter doppia sfida alla Lazio: la situazione

Il Milan è dunque pronto ad affrontare questo inverno senza defezioni, fatta eccezione di Santiago Gimenez, che non ha ancora recuperato. Il calendario verso il Natale è davvero denso: novembre andrà in archivio con la sfida contro la Lazio, in programma il 29 novembre.

Proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri si aprirà il mese di dicembre: i rossoneri, infatti, sono attesi il 4, all’Olimpico per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Poi sarà la volta della gara contro il Torino – l’8 dicembre – e poi ancora contro il Sassuolo, a San Siro, prima della partenza per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Le attenzioni dopo il derby si sposteranno, dunque, sulla Lazio, che verrà affrontata in pochi giorni ben due volte. Una Lazio che dovrà fare a meno ancora di Nicolò Rovella, che si è operato nelle scorse ore, per risolvere, una volta per tutte, i problemi di pubalgia.

Il club ha reso noto che l’intervento è andato bene. Ora il centrocampista italiano dovrà seguire un percorso riabilitativo “predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile”. Il rientro in campo è previsto nel 2026. Il 2025, dunque, è già andato in archivio.