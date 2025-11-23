Dalla finale di Champions con l’Inter al Milan: alto tradimento e colpo incredibile

Il giocatore è pronto a vestire il rossonero: l’affare può concretizzarsi già durante il calciomercato invernale di gennaio. Il punto della situazione

Un difensore centrale esperto e un bomber. Ormai da settimane non si fa altro che parlare di due possibili acquisti da parte del Milan nel corso del mercato di gennaio per migliorare il pacchetto arretrato e quello offensivo. Serve chiaramente l’uscita di qualcuno per far spazio ai colpi: così un nome di chi farà le valigie, qualora Giorgio Furlani e Igli Tare riuscissero a mettere le mani sul difensore esperto, c’è già.

Ovviamente è quello di Odogu, che fino a questo momento non ha praticamente mai giocato. Il tecnico livornese si è sempre affidato a Pavlovic, Tomori e Gabbia, con De Winter che è stato il primo sostituto. Il tedesco è pronto a salutare la squadra e a trasferirsi in Serie A con la formula del prestito secco per andare a fare esperienza.

Discorso diverso per quanto riguarda il centravanti, dove al momento non ci sono certezze in merito all’addio di qualcuno. L’indiziato numero uno è chiaramente Santiago Gimenez, ma il messicano vuole provare a convincere Allegri e la dirigenza a puntare ancora su di lui.

Milan, colpo a sorpresa: Inter e i suoi tifosi a bocca aperta

Ma il calciomercato invernale potrebbe regalare delle sorprese. Giorgio Furlani e Igli Tare sono d’altronde pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. Opportunità che potrebbero essere legate giocatori che occupano in campo altri ruoli da quelli menzionati.

La notizia relativa ad un possibile colpo a centrocampo è legata sia all’Inter che al mondo arabo: secondo il giornalista Elkrem Konur, il Milan sarebbe tra le squadre interessate a Marcelo Brozovic. Il calciatore, oggi guadagna ben 25 milioni di euro all’Al Nasr, ma potrebbe far ritorno già a gennaio in Serie A, per preparare il prossimo Mondiale.

Oltre al Diavolo, però, ci sarebbero altri top team italiani: la stessa Inter – come si può leggere sul profilo X del giornalista – starebbe pensando di riportarlo alla base. Attenzione, però, anche alla Roma e soprattutto alla Juventus, che ha individuato nel reparto mediano il punto debole della squadra. Per Marcelo Brozovic è dunque pronta a scatenarsi una vera e propria asta, a patto che rinunci a gran parte del suo attuale stipendio.