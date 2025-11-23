Formazioni ufficiali derby: gli undici scelti da Allegri e Chivu

Le formazioni ufficiali del derby sono appena state rese note: ecco le scelte di Allegri e Chivu per questa importante sfida

Sono state rese note poco fa le formazioni ufficiali di Inter-Milan, il derby che si giocherà fra pochi minuti a San Siro. Si tratta della prima stracittadina di questa stagione, ed è anche la (nuova) prima per Allegri a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Primo in assoluto invece per il collega Chivu, che ha raccolto la difficile eredità di Simone Inzaghi in estate e finora lo sta facendo davvero molto bene, anche se con non poche difficoltà di gestione (sopratutto psicologiche dopo la bruttissima sconfitta in finale di Champions League).

I due allenatori hanno fatto le loro scelte per le formazioni ufficiali. Allegri ritrova Adrien Rabiot dopo oltre un mese: nessuna gestione graduale per il francese, che è rientrato in gruppo in allenamento solo ad inizio settimana. Riprende il suo posto in mezzo al campo insieme a Fofana e Modric, confermati. Bartesaghi preferito ad Estupinan a sinistra, con Saelemaekers a destra (unica opzione vista l’assenza di Athekame). In attacco Pulisic e Leao titolari per la prima volta insieme in campionato quest’anno.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Milan (4-4-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Leao, Pulisic. All. Allegri