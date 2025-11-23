Un assist da fenomeno, il coro dei tifosi: la nuova vita di Chukwueze al Fulham

L’esterno nigeriano sta convincendo tutti al Fulham a suon di ottime prestazioni. Ieri un assist fenomenale che ha convinto i tifosi: deve essere riscattato.

Samuel Chukwueze è stato un dei giocatori più discussi degli ultimi anni al Milan. C’erano grandi aspettative su di lui, arrivato in Italia nell’estate del 2023 per quasi 30 milioni. Purtroppo, per tanti motivi, il matrimonio non ha funzionato. Nessun cenno positivo al primo anno con Stefano Pioli, che non ha mai capito fino in fondo le sue qualità e caratteristiche. Aveva iniziato bene con Paulo Fonseca, ma poi le difficoltà sono rimaste. Ad agosto il passaggio al Fulham (che aveva provato a prenderlo già a gennaio) in prestito con diritto di riscatto: nel giro di pochi mesi, il nigeriano ha ritrovato il sorriso e il suo talento. E i tifosi inglesi sono pazzi di lui.

Il livello delle prestazioni di Chukwueze si è alzato di molto già nelle ultime settimane. Ieri, in Fulham-Sunderland, ha lasciato il segno con un assist fenomenale: è partito da sinistra e ha trovato una traccia straordinaria per il gol della vittoria di Raul Jimenez, che ha regalato tre punti pesanti ai londinesi contro una squadra che non perdeva da molto tempo (e dove lavora un’altra vecchia conoscenza del Milan, Luciano Vulcano, ex collaboratore e poi secondo allenatore di Pioli). Assist celebrato sui social dal Fulham stesso, che ha dedicato più post al nigeriano, e poi anche dai tifosi. E fra di loro ce ne sono tantissimi che chiedono subito il riscatto.

🇳🇬🎯 This assist from Fulham’s Samuel Chukwueze (26) was perfect. 😍🤌 pic.twitter.com/sxPFC4DCOZ — EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2025

“Ho visto abbastanza: pagate subito l’opzione di riscatto“, è quanto scritto da un tifoso del Fulham su X. E ancora: “Quando l’abbiamo preso, ho subito detto che Chukwueze sarebbe diventato una stella e si sarebbe rivelato più importante di Kevin. Il suo gioco è fatto per la Premier League. Per me deve essere titolare“, ha scritto invece un altro. Ma c’è di più: i tifosi del club bianconero gli hanno addirittura dedicato un coro, come possiamo ascoltare da questo video.

Quanto costa il riscatto al Fulham: i dettagli

L’ufficialità del passaggio di Chukwueze al Fulham è arrivata il 1 settembre. L’operazione è andata a buon fine solo negli ultimissimi giorni di mercato: ad un certo punto, infatti, sembrava destinato a restare. Invece, gli inglesi si sono rifatti avanti dopo averci provato a gennaio. L’operazione, come detto, si è conclusa in prestito con diritto di riscatto: il Fulham, se vuole acquistarlo a titolo definitivo, dovrà versare nelle casse dei rossoneri circa 23 milioni. Un’ottima cifra che permetterebbe a Giorgio Furlani di registrare anche una piccola plusvalenza. Se continua così, il riscatto non è in discussione.