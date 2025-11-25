Home » Calciomercato Milan » La mazzata arriva dal mercato, è saltato il colpo per gennaio

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante che fa sognare il popolo del Milan. Ecco la notizia svelata nelle scorse ore

Non manca molto alla riapertura del calciomercato. A gennaio il Milan sarà chiamato a rafforzare la squadra per provare a centrare gli obiettivi prefissati. Massimiliano Allegri, pubblicamente, non è uscito allo scoperto: le attenzioni sono tutte al campo e alle prossime sfide di campionato. Il mercato è in mano a Giorgio Furlani e Igli Tare.

Toccherà, dunque, alla dirigenza capire se ci sono delle opportunità da poter cogliere: non è un segreto che il focus è sul difensore centrale e l’attaccante. Già in estate il popolo rossonero sperava di poter accogliere un vero e proprio bomber. Alla fine, però, è arrivato Christopher Nkunku…

A gennaio, così, per poter vedere una punta al Diavolo servirà l’uscita di qualcuno. L’indiziato numero uno a far le valigie è ovviamente Santiago Gimenez, ma al momento non c’è nulla di concreto.

Il messicano pensa a recuperare dall’infortunio il prima possibile (dovrebbe tornare in gruppo già in settimana), così da provare a convincere Massimiliano Allegri e il suo staff: il tempo stringe, ma Furlani e Tare non si priveranno di Gimenez finché non sarà stato preso un bomber.

Calciomercato Milan, colpo Lewandoski: il punto della situazione

In quest’ultimo periodo i nomi fatti per l’attacco del Milan sono stati diversi. Uno, più di tutti, però, sta facendo sognare i sostenitori del Diavolo.

Stiamo parlando di Robert Lewandowski, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. A fare il punto della situazione sul polacco è stato  Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Ribadisco che Lewandowski a gennaio non va via. In estate può essere un’altra storia a costo zero”.

Non solo il Milan su Lewandowski: “Ho visto che si continua a parlare tanto anche del Milan – prosegue il giornalista -, si è parlato anche del Fenerbahce e a me non risulta che sia così caldo. In Turchia si parla di accordo vicino e cifre molto importanti. A me risulta che a gennaio Lewandowski non va via e non ha pensato di ritirarsi.

“Lewandowski pensa solo e soltanto, oggi, domani e nelle prossime settimane, al Barcellona – conclude Romano. Vuole vincere tutti i trofei possibili ed è convinto di poter vincere tutto quest’anno. Vuole concentrarsi sul presente, non risultano accordi col Fenerbahce e né che la vicenda sia chiusa”.

