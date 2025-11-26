Problemi per Saelemaekers e Pulisic: cosa è successo in allenamento

Le ultime notizie sulle condizioni dell’attaccante americano e dell’esterno belga: il punto della situazione

E’ scattato l’allarme nelle scorse ore in casa Milan. La felicità per la conquista del derby è ancora nell’aria tra i tifosi, ma a Carnago si è iniziato a preparare la sfida di sabato sera contro la Lazio. I rossoneri devono dare continuità, cercando di conquistare i tre punti anche contro i biancocelesti.

Da Milanello, però, non sono arrivate buone notizie: Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno lavorato per gran parte della seduta a parte. Per l’esterno belga un fastidio alla schiena; per l’attaccante americano, invece, un lieve affaticamento.

Giovedì alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che inevitabilmente farà chiarezza sulle condizioni dei due giocatori, pedine fondamentali dello scacchiere rossonero. In mattinata, d’altronde, è in programma l’allenamento della squadra.

Saelemaekers dovrebbe rivedersi in gruppo e salvo clamorosi colpi di scena sarà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. In caso di forfait non potrebbe essere Athekame a prenderne il posto visto che sarà certamente in infermeria per qualche settimana.

Milan, sfida alla Lazio: così senza Pulisic

Per quanto riguarda Christian Pulisic, invece, ci sarà più prudenza: l’americano è reduce da un infortunio muscolare e non si vogliono correre rischi. Senza l’americano cosa succederebbe? Chi sarebbe il compagno di reparto di Rafa Leao?

Di certo non Santiago Gimenez, che ha svolto ancora lavoro differenziato e va verso il forfait. Potrebbe così toccare a Christopher Nkunku, che però ha deluso ampiamente le attese: fin qui ha sempre fatto male ed è riuscito a far arrabbiare i tifosi anche per il derby, con un ingresso davvero da dimenticare.

Così Massimiliano Allegri potrebbe rilanciare Ruben Loftus-Cheek, che ormai da un po’ ha perso la titolarità. Non ci resta, dunque, che aspettare per capire se Pulisic darà davvero forfait.

Per il resto della formazione, non appaiono esserci dubbi: tra i pali ci sarà ovviamente capitan Mike Maignan, con Gabbia, Pavlovic e Tomori in difesa. Sulla sinistra ovviamente Davide Bartesaghi, confermato dopo l’ottimo derby. Panchina per Estupinan, che verrebbe rilanciato qualora Alexis Saelemaekers non ce la facesse.

A centrocampo Allegri continuerà a puntare su Youssouf Fofana, nonostante le critiche, insieme chiaramente a Luka Modric e Adrien Rabiot. Ma Ardon Jashari e Samuele Ricci scalpitano e il francese non può permettersi cali.